La violencia de género y el miedo a denunciarla

La encuesta difundida reveló que un 79 por ciento de las mujeres sufrió alguna vez violencia machista y muchas de ellas en varias ocasiones. El 83 por ciento de las abusadas no hizo la denuncia, por miedo, por vergüenza o por creer que su caso no era grave ni ameritaba una causa judicial. Concretamente el 65 por ciento no denunció por miedo, acotación que dio pie para el debate e intercambio de propuestas.

