Spotify en Tinder: El mal gusto musical es un factor decisivo cuando buscas amor.

Si el mal gusto musical es un factor decisivo para descartar a alguien cuando buscas amor, no estás solo. Nada reúne más a las personas que una buena canción, y por eso Tinder y Spotify se unieron en septiembre para incorporar “himnos” en los perfiles de Tinder.

Desde el lanzamiento de los “himnos”, cada vez más personas solteras deslizaron hacia la derecha sobre coincidencias potenciales basándose en sus preferencias musicales. Prueba de ello es que los usuarios de Tinder que conectaron Spotify recibieron en promedio 84% más coincidencias. ¿A quién no le gusta ir a un concierto con alguien y disfrutar de la música? *mano levantada*

Debajo encontrarás una lista de los principales himnos, bandas favoritas, temas para el recuerdo y más.

Los temas del amor: los Himnos más elegidos de Spotify en Tinder

● Los usuarios que conectaron Spotify obtienen en promedio 84% más coincidencias

Grandes éxitos de hoy: Top 10 de los himnos más populares

1. “Bad and Boujee” – Migos ft. Lil Uzi Vert

2. “Fake Love” – Drake

3. “Shape of You” – Ed Sheeran

4. “Bounce Back” – Big Sean

5. “Starboy” – The Weeknd

6. “Caroline” – Amine

7. “Bad Things” – Machine Gun Kelly, Camila Cabello

8. “Redbone” – Childish Gambino

9. “Closer” – The Chainsmokers ft. Halsey

10. “24K Magic” – Bruno Mars

Lo mejor en #TBT: Canciones nostálgicas top

1. “Bohemian Rhapsody” – Queen

2. “All Star” – Smash Mouth

3. “Here Comes The Sun” – The Beatles

4. “Heroes” – David Bowie

5. “Mr. Brightside” – The Killers

Grupos más populares con temas para extasiarnos

1. Twenty One Pilots

2. The Chainsmokers

3. Maroon 5

4. Daft Punk

5. Red Hot Chili Peppers

Sociedad Tinder + Spotify: Los números

● La cantidad de usuarios que integraron Spotify aumentó 160% entre el 20 octubre de 2016 y el 20 de enero de 2017.

Cómo se apilan los himnos

Rivalidades famosas:

Beatles 61% vs. Rolling Stones 39%

Britney Spears 73% vs. Aguilera 27%

Backstreet 75% vs. NSYNC 25%

Batalla de parejas:

Jay Z 45% vs. Beyonce 55%

Alicia Keys 85% vs. Swizz Beatz 15%

Garth Brooks 77% vs. Trisha Yearwood 23%

Batalla de géneros:

Himnos top masculinos:

1. “Starboy” – The Weeknd, Daft Punk

2. “Fake Love” – Drake

3. “Closer” – The Chainsmokers, Halsey

4. “Black Beatles” – Rae Sremmurd, Gucci Mane

5. “Bad and Boujee” (feat. Lil Uzi Vert) – Migos, Lil Uzi Vert

Himnos top femeninos:

1. “Closer” – The Chainsmokers, Halsey

2. “Fake Love” – Drake

3. “Shape of You” – Ed Sheeran

4. “Starboy” – The Weeknd, Daft Punk

5. “Caroline” – Aminé

Artistas top masculinos:

1. Migos

2. Drake

3. The Weeknd

4. Ed Sheeran

5. J. Cole

6. Big Sean

Artistas top femeninas:

1. Alessia Cara

2. Hailee Steinfeld

3. Ariana Grande

4. Nicki Minaj

5. Rihanna