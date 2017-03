La protesta de la CGT contra Mauricio Macri. Se incia la campaña electoral.

Se incia la campaña electoral y se ponen en juego dos o tres modelos. Mientras un modelo está caminando por Comodoro Py, estamos hablando de “la Sra. Toloseña”, otro modelo aguanta la protesta en Plaza deMayo con un merchandising de gorro, bandera y vincha con choripan que no aguantaría el más mínimo control de la AGC, los choris no tienen cadena de frio. Hoy se van a veder en los alrededores de Plaza de Mayo la friolera suma de 150.000 choris y 250.000 cocacolas, un verdadero negocio teniendo en cuenta que no invierten en infraestructura ni van a pagar el 21% de iva, es decir son evasores.

