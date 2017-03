El aula conectada

Intel ha creado una placa de desarrollo específicamente para su uso en la educación, la placa de Galileo. Los alumnos pueden aprender a conectar entradas de hardware (sensores de temperatura, interruptores, etc.) con salidas de hardware (LED, motores, etc.), y luego escribir un programa simple que indica a las salidas cómo responder a las entradas.

Un ejemplo extremo de esto es Australia’s School of the Air (la escuela del Aire de Australia). Desde la década de 1950, este sistema ha conectado a los alumnos de áreas remotas del Outback (el interior remoto y semiárido de Australia) mediante lecciones difundidas en la radio. Ahora los profesores pueden dar lecciones en línea con una cámara de video y una pizarra digital, mientras los estudiantes miran y responden a través de una cámara web conectada a su computadora.

This entry was posted in Noticias Tecnología and tagged Pupils learning . Bookmark the permalink