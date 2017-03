CGT: “Sin respuestas del Gobierno habrá paro nacional”. Argentina ingobernable.

En una nutrida columna del sindicalismo combativo y de la izquierda, el dirigente del Frente de Izquierda Nicolás del Caño (PTS/FIT) sostuvo que “ya van dos días seguidos de movilizaciones masivas y exigencia de paro general, no se puede seguir haciendo oídos sordos como hoy nuevamente hace la CGT. La bronca de los trabajadores y el pueblo no puede ser canalizada a través del apoyo de los que vienen garantizando el ajuste, como son los distintos sectores del peronismo que votaron cada una de las leyes del Gobierno macrista en el Congreso Nacional, incluyendo un vergonzoso presupuesto de ajuste y entrega”. Asimismo, Del Caño afirmó que “es lamentable que la dirigencia de la CGT no haya convocado ya mismo a un paro de solidaridad con la gran huelga docente que enfrenta el asedio del Gobierno ajustador”, y destacó que “los trabajadores combativos y la izquierda se están organizando en fábricas, establecimientos y escuelas para ser una alternativa a esta burocracia sindical, que una vez más quiere llevar toda la bronca popular al servicio de los que garantizan el ajuste y de las patronales, que son las que despiden”. Por su parte, Myriam Bregman destacó que “mañana 8 de Marzo, miles volveremos a las calles en el marco de la convocatoria a un Paro Internacional de Mujeres. Insistimos en la exigencia a las conducciones sindicales para que rompan ya mismo con la tregua que le garantizan a Macri y los gobernadores y convoquen a un gran paro nacional por todos nuestros derechos, comenzando por el apoyo a la maestras, que son el 80 % del gremio docente y están luchando por algo tan básico como un salario que les permita llegar a fin de mes”, afirmó. Junto con Bregman y Del Caño, en la cabecera de la columna del sindicalismo combativo también estuvieron presentes, entre otros, los referentes del Frente de Izquierda Christian Castillo, Néstor Pitrola y Claudio Dellecarbonara.

En el mismo orden de cosas, Acuña dijo que si bien “este Gobierno se jacta de dar marcha atrás, con los trabajadores no hubo una rectificación”, insistiendo en la pérdida del poder adquisitivo debido a que “la inflación fue el doble de los que pronosticaron”, además de asegurar que “veíamos el aumento de precios y el gobierno no hacía nada”.

This entry was posted in Noticias Política and tagged ceos paro nacional . Bookmark the permalink