Globant es reconocida por IDC MarketScape como un líder en experiencias digitales orientadas al cliente

Buenos Aires, 7 de marzo de 2017- Globant, compañía nativa digital que ofrece servicios de tecnología innovadores, fue nombrada por IDC como un líder en experiencias digitales del cliente, en el IDC MarketScape: Worldwide Digital Strategy and Agency Services for Digital Customer Experience 2016 Vendor Assessment (doc # US41917816, January 2017). El informe evalúa a los proveedores de servicios que participan en el mercado de consultoría de estrategia digital y de servicios de agencias, a través de encuestas detalladas y entrevistas con proveedores, información pública y experiencias de usuarios finales.

