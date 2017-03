NosotrasParamos Paro Internacional de Mujeres.

Mujeres de todo el mundo dejarán sus puestos de trabajo y se movilizarán durante el Paro Internacional de Mujeres (PIM) para expresarse contra la violencia machista y las inequidades laborales, y a favor de la legalización del aborto, entre otras demandas.

En Argentina, la huelga fue impulsada por el colectivo Ni Una Menos junto a organizaciones sociales, políticas y sindicales, y tendrá como actividades centrales el “ruidazo” que se realizará a las 12 en la calle y en los puestos de trabajo y la movilización del Congreso a Plaza de Mayo que se llevará a cabo a las 17 bajo la consigna “No Estamos Todas”.

“Si queremos que la tierra tiemble tenemos que apoyar todos este paro”, dijo la ex diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman, al referirse a la medida que se toma en coincidencia con el Día Internacional de la Mujer.

La periodista e integrante de Ni Una Menos Marta Dillon explicó que la huelga tiene ocho ejes, entre los que se encuentran la reivindicación de “la genealogía de este reclamo que atraviesa a todo el mundo y que incluye desde el rol de las mujeres en la Revolución Rusa a las Madres de Plaza de Mayo; la revisión del mapa del trabajo en clave feminista; el reclamo por la autonomía del cuerpo, a través de la legalización del aborto y el acceso al parto respetado; decirle ‘basta’ a la violencia machista; y pedir la libertad de (la jefa de la Tupac Amaru) Milagro Sala y todas las presas políticas”.

La responsable del Frente de Mujeres del Movimiento Evita en la provincia de Buenos Aires, Daiana Anadón, puntualizó que las mujeres de los movimientos populares paran para denunciar que “hay un entrecruzamiento de la situación de violencia con la situación de ajuste que vive el país”.

“Vamos a representar a las excluidas, las precarizadas, las que no están incluidas en ningún sector”, sostuvo la dirigente, quien vinculó el incremento de femicidios en los últimos dos meses al deterioro social, el desempleo y la falta de oportunidades laborales para las mujeres.

En este sentido, desde la organización del PIM manifestaron que a igual tarea los salarios de los hombres son 27 por ciento más altos que los de las mujeres, mientras que ellas hacen el doble de tarea no remunerada, especialmente dentro de la casa.

Para la coordinadora nacional de las Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá), Raquel Vivanco, “hoy hay un recrudecimiento de la violencia contra la mujeres, en principio, porque nos organizamos, salimos a la calle y denunciamos, por lo que existe una falta de tolerancia hacia nuestro reclamo”.

Según esta organización, durante el año pasado se cometieron 322 femicidios, lo que indica que hubo una muerte cada 30 horas; sin embargo este número se recrudeció en los dos primeros meses de este año en los que la Casa del Encuentro denunció un caso cada 18 horas.

Las organizadoras exigen políticas públicas y la aplicación integral del plan nacional contra la violencia de género, al advertir que las medidas que anuncia el Gobierno “están apuntadas a la creación de refugios sin tomar en cuenta la importancia de la prevención y la educación”.

“Desde el Estado no se están tomando las medidas. No se ven grandes avances, porque los femicidios se multiplicaron y las mujeres no tuvieron las herramientas para escapar de esa violencia”, apuntó la ex diputada de izquierda. En cuanto al rol de los sindicatos en este primer Paro Internacional de Mujeres, Bregman sostuvo que “hay una disposición de los trabajadores y trabajadoras a acompañarnos en nuestra demanda a través de asambleas de base en las que se discutieron distintas modalidad de paro”; sin embargo, cuestionó que “por arriba, la dirigencia sindical no ha pasado de tibias declaraciones y eso no alcanza”.

Para Dillon, “hay muchos sectores que apoyan y van a marchar y eso es fundamental para que las mujeres se sientan respaldadas en su derecho de parar”, no obstante reprochó la decisión de las secretarías de género de la CGT y de la CTA Autónoma de movilizarse desde el Obelisco, separadas del resto de las columnas.

El paro de mujeres se replicará en países de América Latina, Centroamérica y Europa con medidas distintas, como el paro total durante una hora, movilizaciones, radios abiertas y expresiones artísticas.

La huelga está inspirada en la medida que tomaron las trabajadoras polacas, quienes en octubre del año pasado decidieron dejar sus lugares de trabajo siguiendo el ejemplo de El Día Libre de las Mujeres en Islandia.

Día internacional de las mujeres trabajadoras

#NosotrasParamos

Este 8 de marzo las mujeres nos movilizamos en todo el país

Contra la explotación de las mujeres, por nuestros derechos

A 160 años de aquel primer 8 de marzo que se multiplicó en todo el mundo como el día de las mujeres trabajadoras, en conmemoración de las mujeres trabajadoras luchadoras del mundo; LAS MUJERES DEL FRENTE POPULAR DARIO SANTILLÁN paramos y salimos nuevamente a la calle contra la explotación.

Nos paramos firme en este camino construido con la lucha de miles de mujeres que denunciaron la desigualdad social a lo largo de estos años, para seguir avanzando en la lucha por nuestros Derechos. Las mujeres tomamos las calles cada vez con más fuerza buscando desde nuestra organización crear nuevas relaciones sociales en las cuales sea reconocido el valor económico del trabajo domestico, reproductivo y de cuidado, defendiendo los derechos conseguidos y luchando por una vida digna.

En este contexto de despidos, precarización y ajuste, frente al recorte del presupuesto, el cierre de programas y espacios de géneros; los despidos de compañeras trabajadoras, los retrocesos en relación a nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, las públicas relaciones de los poderes político y judicial con la trata de mujeres, las alarmantes cifras de femicidios en todo el territorio; salimos a las calles para repudiar las políticas del gobierno de Mauricio Macri que junto a Vidal y Michetti reproducen la lógica patriarcal y nos cercena en nuestras posibilidades de acceder a los recursos y a una vida digna. Responsabilizamos al Estado por la impunidad con las que somos violentadas y asesinadas.

Nosotras como mujeres trabajadoras precarizadas, en relación de dependencia, cooperativistas, desocupadas y triplemente explotadas por ser mujeres pobres porque además tenemos que trabajar en el hogar, cocinar, limpiar, cuidar a nuestros hijxs, y ser mujeres migrantes, campesinas o de comunidad originaria que seguimos teniendo menos derechos que los varones. Por eso hoy dejamos nuestro lugar de trabajo para movilizarnos, porque tomamos la voz de nuestros reclamos y somos protagonistas de nuestras luchas.

Repudiamos también, un claro ataque a la organización de las mujeres en la provincia de Córdoba, donde a días de la marcha del 8 de marzo, entraron a la casa de una de las organizadoras robando la computadora y el dinero recaudado para ese fin. Repudiamos enérgicamente este accionar y reafirmamos la lucha.

Denunciamos publicamente el accionar de la policia, cuando de forma arbitraria detiene a 6 compañeras mujeres y militantes a horas previas del Paro Internacional de Mujeres, siendo agredidas por personal masculino de forma verbal y fisica. Con la connivencia del Juez Juan Rozas imposibilitando a las abogadas defensoras ver el sumario y establecer comunicación directa con las victimas de este atropello policial y avasallamiento de nuestros derechos.

Exigimos la liberación inmediata de las compañeras detenidas.

Contra este gobierno que pisotea nuestros derechos y nos reprime. Hoy más que nunca Seguiremos Luchando para que el capitalismo y el patriarcado caigan juntos. Seguiremos luchando hasta que todas seamos libres!!!!

SEGUIMOS EXIGIENDO:

*DECLARACIÓN EMERGENCIA NACIONAL EN VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES Y DE EMERGENCIA SOCIAL

*IGUAL SALARIO POR IGUAL TRABAJO

*PARITARIAS SIN TECHO Y SALARIO MÍNIMO IGUAL A CANASTA BÁSICA

*ESPACIOS DE CUIDADO MATERNO-PATERNALES EN LOS LUGARES DE TRABAJO

*CUPO LABORAL TRANS Y PASE A PLANTA PERMANENTE DE LAS TRABAJADORAS PRECARIZADAS

*RECONOCIMIENTO Y REDISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DOMESTICO Y DE CUIDADO NO REMUNERADO

*CESE DE PERSECUCIÓN A LAS MUJERES LESBIANAS, TRAVESTIS Y TRANS

*LIBERTAD PARA HIGUI (Presa por ser Lesbiana y defenderse de sus agresores)

*ANULACIÓN DE LA CAUSA PENAL DE BELÉN

*ABORTO LEGAL SEGURO Y GRATUITO.

#8M MOVEMOS EL MUNDO Y PODEMOS PARARLO!

Movilizaciones en todo el país:

CABA: 17hs CONGRESO, para luego marchar a Plaza de Mayo. Durante el día, asambleas y volanteadas.

Florencia 11 6308-2269. Ayelén: 11 3938-1940

Cordoba: Marcha desde Colon y Cañada hasta Patio Olmos. Cierre con acto 18 hs. Marcela: 351 232-1409

San Luis: Marcha desde esquina Correo Argentino (San Martín e Illia) 18:00 hs. Durante el día habrá talleres en plaza pringles. Erika 266 450-0232

Alto Valle: Marcha a las 17:30 hs. Plaza San Martín. Vanesa: 299 596-8556

Tucumán: 17:30 hs Plaza Urquiza, con radio abierta. Luego marcha a Plaza independencia. Catalina: 381 659-0976

Chaco: 9 hs Concentración a Plaza 25 mayo para marchar a Casa de Gobierno. Norma: 362 438-6924

Salta: 9hs. Plaza Central de Mosconi hacia plaza de la Memoria. Laura: 387 332-6257