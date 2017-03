Día Mundial del Riñón. El 90% de los casos de cáncer de riñón pueden curarse gracias a la detección y cirugía temprana

El tratamiento para esta enfermedad consta de una nefrectomía parcial cuando el tumor es menor a 4 centímetros, y una nefrectomía radical cuando el tumor es mayor. En este caso, se extrae todo el riñón. Según el consenso internacional para los grandes centros de urología se recomienda realizar el procedimiento por vía laparoscópica por medio de 3 o 4 incisiones abdominales donde se colocan una óptica y elementos laparoscópicos para realizar la cirugía. Esto permite que no se tenga que hacer un gran corte en la pared del abdomen, y en consecuencia, el paciente no padezca un posoperatorio doloroso y prolongado.

Sangre en la orina. Dolor en un lado de la espalda baja (no causado por una lesión). Una masa o protuberancia en el costado o espalda baja. Cansancio. Pérdida de apetito. Pérdida de peso sin hacer dieta. Fiebre que no es causada por alguna infección y que no desaparece. Anemia. Sin embargo, hay que aclarar que estos signos y síntomas pueden ser causados por el cáncer de riñón (u otro tipo de cáncer), pero con más frecuencia se deben a otras enfermedades benignas.

