La falta de sueño detonante de problemas de salud.

A su vez, al no dormir correctamente, no hay una recuperación adecuada ni del cuerpo ni de la mente: los dolores de cabeza y musculares insidiosos, se pueden volver mucho más frecuentes. Respecto a lo que concierne a la capacidad cognitiva, los efectos de la falta de sueño afectan a la habilidad de poner atención, la recuperación de la memoria, y el aprendizaje.

