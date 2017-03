“Red Passion” es la nueva línea de Make Up Hipoalergénica

Con el objetivo de resaltar la belleza natural de cada mujer, Lucy Anderson diseñó su nueva línea de make up “Red Passsion”. Inspirado en las últimas tendencias internacionales, este Look permite encontrar el propio estilo gracias a la amplia paleta de colores que ofrece tanto para la noche como para el día.

