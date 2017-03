Conocé las estadisticas acerca del amor

Una investigación realizada por el IPPEM, un centro de psicología de Buenos Aires, reveló que hay una serie de criterios excluyentes que las personas utilizan para elegir pareja.

Los siguientes criterios que las personas suelen considerar importantísimos a la hora de escoger, buscar y conformar pareja, son:

Que haya atracción reciproca

Edades similares (no mayor de 5 años)

Nivel sociocultural similar

Trato amable y respetuoso

Valores morales coincidentes y afines

Que cada miembro tenga sus ingresos propios

Buen trato con los hijos (si la persona los tiene previo a su pareja actual) y familiares del otro.

Motivación similar para desarrollarse personal y profesionalmente

Cuidado de la salud

Por supuesto existen otros criterios que pueden ser deseables..pero acorde a esta investigación estos suelen ser los criterios que una mayoría de las personas consideran fundamentales.

¿Cuáles son tus criterios para conformar una pareja? Porque todos tenemos ciertos criterios, nos guste o no, acerca de lo que consideramos importante para sentirnos a gusto en una relación de pareja. En mi caso durante años consideraba que mi pareja debía ser de mi misma religión, aunque luego me dí cuenta que eso no me llenaba. Por ende mi pareja actual, con quién estoy hace 7 años y somos felices padres, pertenecemos a países y religiones diferentes y eso me genera mucho placer y me encanta.

Es importante tener claro tus criterios para poder elegir a alguien que sea más afín a vos. Existen 3 niveles que nos sirven para chequear cuan congruente y equilibrada puede ser un vínculo de pareja a través del tiempo:

Nivel 1: Ser afines en nuestros valores morales (respetarnos y compartirlos)

Nivel 2: Poder sostener una comunicación adulta, de expresarnos y escucharnos

Nivel 3: Compartir placer, diversión y sexualidad de manera placentera

Si una pareja está mas o menos bien (por dar una base mínima) en estos 3 niveles, es bastante probable que esté experimentando un buen amor que les genere placer, bienestar y crecimiento. En tanto que si falta o esta bajo alguno de estos 3 niveles, es probable que la pareja esté estancada, aburrida, estresada y con ganas de separarse, o bien se busquen un amante fuera.

En tu relación actual…¿qué nivel sentís que está débil o falto de trabajo?

Lo importante es comprender que esto siempre puede trabajarse con un buen profesional psicoterapeuta , que a su vez, es deseable que pueda haber formado un buen amor en su propia vida.

Buena semana con mayor conciencia de tus criterios en el amor

Pablo Nachtigall

Psicólogo clínico, Capacitador y escritor.

Tel.: 154 946 9491