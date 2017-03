Solá: “La política económica está sin rumbo”

En la misma entrevista el ex gobernador se refirió al conflicto docente que vive el país y sobre todo la provincia de Bueno Aires. Al respecto señaló: “Todos los años la negociación docente es dura. Este año hay una situación que está alargando el conflicto. Los gremios no estaban acostumbrados a una serie de actitudes del Gobierno, provincial en este caso, que quiere visibilizar la situación. Esas actitudes los han irritado y preocupado mucho más”.

Y agregó: “El Gobierno no está avanzando en materia económica. Están encerrados en su propio discurso, no saben qué hacer. Si esta año tenemos un crecimiento de dos puntos, vamos a empezar a levantar lo que bajamos el año pasado”.

This entry was posted in Noticias Política and tagged Solá . Bookmark the permalink