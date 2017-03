¿Cómo prevenir la diarrea en los niños?

En cuanto a la dieta, si el niño tiene hambre y no vomita puede hacer una dieta prácticamente normal evitando, al comienzo, bebidas y alimentos muy azucarados (refrescos, jugos de manzana, pastelería) o muy grasos. Es frecuente que se recomienden dietas astringentes (arroz, zanahoria, polenta, etc.), que pueden ayudar a disminuir el número de deposiciones, pero no deben mantenerse más de unos pocos días, pues una dieta pobre en grasas puede favorecer a una diarrea crónica.

