Nuevo golpe a la mafia de los celulares

Inspectores de la Agencia Gubernamental de Control en coordinación con la Secretaría de Seguridad Nacional realizaron hoy un importante operativo en el Gran Paseo Pompeya ubicado en la avenida Saenz al 800 que culminó con 5 detenidos. La Agencia clausuró 5 locales por no cumplir con las condiciones de seguridad necesarias. No poseían habilitación y tampoco disyuntores y matafuegos al día. Por su parte, gracia a la participación de ENACOM, que procedió a constatar los IMEI de los celulares, se detectaron 14 que eran robados y 3 adulterados. Se secuestraron alrededor de 12 mil CDs y DVDs en 3 locales del complejo.

