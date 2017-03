Heller: “Para que este gobierno te apoye tenés que ajustar”

“Por donde mires no hay ni reactivación ni brotes verdes. El optimismo sólo está en el discurso oficial”, sostuvo esta mañana el diputado nacional Carlos Heller (Partido Solidario), en el marco de un diálogo radial con Roberto Caballero.

“No quiero dejar pasar el tema de la crisis del sector lácteo, que supera a SanCor, porque La Serenísima está en una situación similar al igual que otras empresas del rubro”, añadió Heller antes de plantear que es necesario abordar el tema desde “la brecha que existe entre lo que se le paga al productor de leche y lo que terminamos pagando en las góndolas”. “Mientras eso no se encare, seguramente crisis como la del sector lácteo no se van a poder resolver”, señaló el legislador.

“Para que este gobierno te apoye tenés que ajustar”, dijo Heller al referirse a una reunión entre funcionarios de la Alianza Cambiemos y la cooperativa láctea. “Trascendió estos días que hubo una reunión con los directivos de SanCor, y que el presidente les dijo que no los va a ayudar porque habían firmado un convenio muy generoso para los trabajadores del sector y entonces que no podían venir a pedirle ayuda luego al Gobierno, marcando el sentido de las políticas del macrismo”, puntualizó el diputado por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“La tercera cosa que quiero señalar es que hay una distorsión grosera de cómo se manejó el tema del rescate financiero de Venezuela –agregó Heller-. El ministro de la Producción dijo que los negocios con Venezuela y la mala administración son los causantes de la crisis de Sancor. Quiero recordar que en 2006, hace más de una década, SanCor estuvo a punto de ser vendida al grupo Adecoagro, del magnate húngaro George Soros, y en aquel momento muchos protestamos, yo entre ellos, por lo que significaba el riesgo de la desaparición de una cooperativa emblemática de la República Argentina”. “Charlé el tema con Néstor Kirchner y creo que algo colaboré en la búsqueda con Venezuela del salvataje para que Sancor no fuera vendida a Soros –rememoró el legislador-. En aquel período el gobierno venezolano le dio un préstamo a Sancor a pagar con leche y a pagar con la instalación de plantas, es decir que fue un acuerdo notablemente virtuoso, que luego tuvo las dificultades propias de la crisis económica venezolana, entre otras cosas por la brutal caída del petróleo en un país monoproductor como es Venezuela, pero en todo caso, la participación de Venezuela postergó más de una década esta crisis”.

“Cualquier memorioso, cualquiera que se meta en los archivos va a encontrar esto que estoy diciendo, que Sancor estuvo a punto de ser vendida en el 2006 y no me extrañaría que esa sea la salida que se busca ahora, de hecho ya está pasando: vendieron sus principales plantas y la están desmantelando. Lo que no hicieron en 2006 de manera global, se está haciendo ahora por etapas y se van vendiendo las áreas que la gran cooperativa Sancor tiene. Entonces, echarle la culpa al convenio con Venezuela es una injusticia y una tergiversación histórica notable”, concluyó Heller.