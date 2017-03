La misma Defensoria de la Ciudad por intermedio de sus agentes de prensa están discriminando a la Asociación de Medios Vecinales de la Ciudad de Buenos Aires

La misma Defensoria del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires por intermedio de sus agentes de prensa están discriminando a la Asociación de Medios Vecinales de la Ciudad de Buenos Aires ( www.amvcaba.com.ar ) en el otorgamiento de las pautas oficiales dado que al ser medios de prensa independientes, con pensamiento libre y no comulgar con el Comisario Parapolicial de la Defensoria, el Sr. Guido Stochyk quedaron fuera de la planificación. Esto no es nuevo en los medios de prensa, es un “modus operandi” para “desviar fondos públicos a los medios amigos” entre ellos el grupo Clarín e Indalo.

