la Asamblea Lésbica Permanente sobre el #8M

Ayer, 8 de Marzo, marchamos con la Columna “Libertad para Higui”, junto a cientos de mujeres, trans, lesbianas y travestis, para reclamar por nuestro derecho a defendernos, para reivindicar nuestra potencia colectiva y para sumarnos a la denuncia generalizada frente a la ascendente violencia cis-hetero-patriarcal hacia nuestros cuerpos, nuestros modos de vida y nuestras economías.

Fuimos y somos un montón, y eso molesta al gobierno, a la policía que actúa por encargo, a los varones cis que no quieren perder privilegios y a los medios hegemónicos que encubren y difunden información tergiversada. Luego de tres días de intensa movilización activa y callejera, la violencia policial de ayer no puede leerse más que como un intento de aleccionarnos y de llamarnos al orden (patriarcal). Este ensañamiento con las mujeres, las lesbianas, las bisexuales y las travestis no puede pasarse por alto. Ayer entraron a una pizzería y se llevaron -sin ninguna razón- a varias compañeras detenidas. Hubo razzias, golpes y empujones en las calles. Proliferaron las detenciones injustificadas y la violencia policial. Pero nosotr@s no damos ni un paso atrás.

Por eso, y porque seguimos en pie de lucha y organizadas, nos vemos obligadas a denunciar estos abusos y maltratos institucionales con los que intentan, en vano, amedrentarnos. Desde la Asamblea Lésbica Permanente repudiamos la persecución que busca disciplinarnos y mandarnos a casa. Ni la criminalización, ni la desinformación, ni los desesperados intentos por estigmatizarnos, van a detener esta furia organizada. Vamos a seguir ocupando las calles, las aulas, las plazas, los hospitales y todos los lugares que estamos re-inventando.

Hemos recorrido mucho para seguir encontrándonos, y para defendernos de manera colectiva, para afirmar nuestros cuerpos y nuestros modos de vida. ¡Y AHORA QUE ESTAMOS JUNTAS, Y AHORA QUE SÍ NOS VEN, ABAJO EL PATRIARCADO, SE VA A CAER, SE A CAER!