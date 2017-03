Vidal: “La Provincia hace su mejor esfuerzo, pese a que está fundida”

“La propuesta que hicimos hoy fue: 1. Un adelanto a cuenta del futuro aumento salarial de entre 800 y 2000 pesos a cobrar antes del 15 de marzo. 2. Garantizamos que el salario docente no perderá contra la inflación, aumentándolo cada 3 meses, de acuerdo a lo que diga el INDEC. 3. La suma a cobrar en marzo no es en negro, y será parte del aumento salarial final que acordemos con los gremios”, enumera. Por último, la gobernadora señala en su mensaje a la comunidad educativa: “Hicimos esta propuesta para que el lunes todos los chicos y los docentes puedan estar en las aulas, pensando en ellos, sólo en ellos, con la realidad de la Provincia sobre la mesa y quitando de esta discusión cualquier interés político”.

La gobernadora bonaerense les pidió a los gremios seguir con el diálogo para levantar el paro, “pero con los chicos en las aulas”. La gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, publicó esta noche en las redes sociales un texto titulado “Mi mensaje a la comunidad educativa” en el que defiende la propuesta salarial que esta tarde rechazaron los gremios docentes de la provincia y destaca que el interés de su gestión en llegar a un acuerdo “quitando de esta discusión cualquier interés político”. “Esta semana, a pesar de haber trabajado para seguir el diálogo con los gremios, con los chicos en las aulas, muchísimos alumnos en nuestra provincia no tuvieron clases durante cuatro días”, indicó Vidal. La mandataria aseguró que la Provincia está haciendo “su mejor esfuerzo” pese a que “Buenos Aires está fundida”. “Les quiero hablar especialmente a los docentes, a los que conocí y escuché recorriendo la Provincia, a los que se esfuerzan, a los que no faltan nunca, a los que dejan su corazón en el aula. En estos últimos días habrán oído muchas cosas sobre cuál es la mejora salarial que les estamos ofreciendo”, dice Vidal en el primer párrafo. “Quiero que sepan por mí qué pienso y cuál es nuestra propuesta. Merecen ganar mejor y sé que esperan más de mí. Mi compromiso es hacer el mejor esfuerzo, para que trabajando juntos, lleguemos a que ganen lo que es justo, empezando por un esfuerzo que pueda cumplir”, agrega.

