Luis Barrionuevo, calificó de “nene caprichoso” al Presidente Macri

“Éste es como los chicos, no tiene noción del peligro. El peligro es lo que se está viendo en la calle. Estos chicos no entienden nada, van a la Casa de Gobierno, a los ministerios en los que están y a las 7 de la tarde se van al gimnasio, el viernes se toman el raje para Punta del Este, para los countries”, bramó el líder gastronómico.

Admitió que tuvieron una “conversación muy dura” y así lo relató: “Tuve una conversación con Macri el viernes antes de la movilización. Me llamó como para reprenderme, enojado, porque es un chico caprichoso. Alguien fue a alcahuetearle de la CGT de que yo, el (dirigente de la UOM Francisco) ´Barba´ Gutiérrez y (el secretario general de la central obrera Carlos) Acuña éramos los más duros. Yo planteé que había que hacer un paro y no la marcha”, sostuvo el exlíder de la CGT Azul y Blanca.

