El recital del Indio Solari en Olavarría: dos muertos y heridos. “Un Show frío y triste”

Un Show frío y triste. Absolutamente depresivo. Descontrol y falta de previsión en la organización con incidentes.

“No sean boludos, vayan atrás, no queremos muertos”, advirtió el Indio. El recital del Indio Solari en Olavarría dejó al menos dos muertos, según afirmaron fuentes policiales. El Indio llegó este jueves a las 15 al aeropuerto local en una avioneta privada y fue recibido por autoridades municipales, luego se trasladó en una combi pero no se sabe dónde está hospedado, aunque algunas versiones indican que podría estar en una estancia de un particular.

“¿Hay alguien desmayado? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¡Hay gente en el piso, por favor! A ver, la gente de seguridad, la gente del…” Solari paró su actuación después del quinto tema, “Ropa sucia”, de los Redonditos de Ricota, y pidió que prendieran la luz. En ese momento fue que comenzó a pedir ayuda a Defensa Civil y lanzó un insulto a “los borrachitos” y a quienes habían ido con niños. Visiblemente enojado, se retiró del escenario hacia un costado y otra persona de la organización tomó el micrófono para pedir que por favor todos fueran dos metros para atrás “así podemos sacar a los chicos que están tirados”. Habló la fiscal del caso: “Hay dos muertos, pensamos que era más catastrófico”.

Los trabajos de asistencia médica fueron frenéticos y muy intensos durante la madrugada y el saldo fatal podría ser aún mayor, por la gran cantidad de heridos que se encuentran internados y las personas que aún no son ubicadas.

En el hospital local hubo una reunión mantenida entre Augusto Imperiale, abogado de la productora, el director médico de la unidad sanitaria del evento, Manuel Tuni, el coordinador de atención médica Germán Braña y el directo del hospital Osvaldo Mariano. De esa junta surgió que sólo se sabe de dos fallecidos: uno sin identificar con politraumatismo, y el otro muerto por un paro cardiorrespiratorio. La información fue ratificada por la fiscal Susana Alonso.

El recital estuvo ampliamente desbordado de público: más de 300 mil personas coparon el predio conocido como “La Colmena” en esa localidad bonaerense, habilitado para 200.000. El número de espectadores aún no fue confirmado, pues varios asistentes afirmaron que no se les pedía el ticket para ingresar, una práctica habitual en los recitales del Indio Solari.

Esta madrugada se habilitó un número telefónico para informar a familiares. Es de la Dirección médica de Olavarría: 02284 44 0800 Int: 2203 o 2205

Los hechos, según varios testimonios, habrían ocurrido durante el tercer tema interpretado por el Indio Solari, cuando entró una oleada de gente que sobrepasó a los encargados de seguridad y eso derivó en una avalancha que ejerció presión sobre los que ya estaban instalados en el predio.

Según trascendió, algunas personas fueron asistidas en las carpas sanitarias que dispuso la organización.

El subsecretario de Salud de esa localidad, Germán Maroni precisó que dos jóvenes ingresaron al hospital local sin vida, uno por politraumatismos y el otro por un paro cardiorrespiratio.

En el predio la Colmena donde se desarrolló el recital se encuentran trabajando policías y bomberos de Olavarría y de la provincia de Buenos Aires.

“Los productores de Solari ya están notificados de que hay una investigación en curso por la muerte de dos personas. Por ahora no cité al Indio”, indicó la fiscal en declaraciones a canales de noticias, quien también aseguró que uno de los asistentes está internado por sobredosis y que son varios los que sufrieron lesiones.

Alonso también contó que muchos de los asistentes no recuerdan dónde dejaron el auto o en qué lugar está el ómnibus que los trajo. “Olavarría todavía está bastante complicada”.

“Hubo ventas de entrada sin límite y gente que entró sin tickets”, aseveró además la fiscal, que indicó que dentro del predio la responsabilidad era de los organizadores y que la Policía estaba para actuar en las afueras.

Respecto de la responsabilidad de lo ocurrido, desde la policía bonaerense se aclaró que dentro del predio la seguridad corrió por cuenta de los organizadores del recital del Indio, de Chacal Producciones, quienes contrataron la seguridad interna.

Casi colapsa el alambrado de mi casa, se hizo una avalancha de gente, fue un desastre, gente subiendo en la terraza de al lado, otros pidiendo entrar a mi patio para encontrar salida, algunos pasando por el alambrado. Un flaco drogado y absolutamente perdido estaba con un ataque de pánico, lo hice entrar, también a una familia con un bebe y a otras chicas que se estaban cayendo de un pilar. Por suerte todos fueron entendiendo la situación y colaboraron conmigo, estuve como una hora pasando agua a la gente. Escribo esto cuando la situación esta calma y ya se retiraron todos del predio.

Muy mal organizada la salida, absolutamente desbordado todo, la seguridad ausente, y nosotros totalmente desprotegidos tratando de controlar la situación.

Ahora escucho gente llamando a sus amigos perdidos. El predio un campo de batalla.

Esto se vio venir, tanta gente no podía ser contenida, desorganizacion, mucha gente colada, demasiada; un fraude a quienes pagaron la entrada y una falta de respeto al fan. El final una catástrofe con muertos, sin indices definitivos.



La pasamos muy mal….totalmente desprotejidos y a la buena de Dios,salvese quien pueda era….tengo mucha impotencia y ganas de decir tantas cosas pero prefiero enfriarme para no hablar impulsada por la decepcion ,el enojo y la bronca de tener que pagar los caprichos de los niños bien,quiera dios que las familias que sufrieron las perdidas encuentren paz y consuelo,yo,aun no logro reponerme de tanta locura vivida en menos de una hora que fue el desmadre total…..!!!!! TEMIMOS POR NUESTRAS VIDAS….

Juan Manuel: Se repite la historia, en diferentes lugares pero las situacuines identicas. Hace 26 años un joven con entrada oficial, era detenido y luego moria en la comisaria 35. Walter Bulacio. En ese Obras del 91, hubo sobreventa, malaseguridad, y lo peor es que los soretitos de ricota nunca dijeron nada al respecto, ni siquiera una miserable flor podridada la abuela de Walter. Anoche se repitio un acto similar, y al ver al infame de Solari, me produjo bronca, porque se va a lavar las manos como siempre, que el no tuvo nada que ver, que no es responsable por la seguridad, y bla bla bla. SIn embargo murieron 2 personas, esta vuelta no sabemos sus nombres – raro no? -, les enviara una misiva al menos, esta vez?, ahora que esta enfermo, se habra sensibilizado un poco mas?. O seguira siendo el mismo cretino que piensa solo en su ego, plata y arte?. mistica para los fans, para el Indio plata y nada mas.

El indio no pedia ayuda,se estaba quejando porque habia gente que entro sin pagar la entrada.

Hago mías las palabras de un amigo dilecto, referidas a la inminente fiesta en Olavarría. “Quienes vayan a ver al Mister no pequen de inocentes. Cuiden a quién tienen al lado. Este es un momento especial. Hay intereses oscuros que con pocos miembros pueden alterar la fiesta. A bailar y cantar es a lo que vamos y eso haremos”.

El sábado, a cuidarse y a cuidar de quienes nos rodean, aunque no los conozcamos. Cierta gente de mierda (debería puntualizar: PODEROSA gente de mierda) se regodearía si alguien sale lastimado. No le demos el gusto.

A vivir que son dos días.