Sergio Massa: “la gente sabe que hay una oposición que destruye y otra controla y propone”

“La gente no come vidrio, no quiere a los que destruye obstaculizando el desarrollo de la Argentina. La gente no vota para atrás, siempre para adelante. El kirchnerismo, además de ser por ADN violento, forma parte del pasado”, aseguró el tigrense. Y agregó: “Nosotros marcamos los límites, establecemos control y además generamos propuestas. Hay otros que creen que es con violencia y obstaculizando”.

