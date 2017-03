Transtorno del sueño infantil y sus principales causas

El licenciado Damian Muratori, especialista en Quiropraxia del Centro Quiropráctico Belgrano nos habla sobre los transtornos del sueño infantil y sus principales causas

Los niños no son ajenos a los trastornos del sueño. Se estima que entre el 25-30% de las visitas al pediatra están relacionadas con algún problema ligado al sueño, y los padres pueden hacer mucho para ayudar a sus hijos a tener el sueño profundo y reparador que necesitan para crecer, vivir sanos y mantenerse bien despiertos durante el día.

Te describimos algunas causas del insomnio infantil:

1. Los aparatos electrónicos. La televisión, la tablet o los móviles emiten luz azul. Esta luz estimula el cerebro y facilita la fabricación de la melatonina lo que altera el ritmo día/noche. Costará más encontrar el sueño y quedarse dormido. No dudes en quitar los aparatos a tus niños 2 horas antes de irse a la cama, el tiempo necesario para que el cuerpo se normalice.

2. Los campos electromagnéticos. Todos los aparatos electrónicos crean un campo electromagnético. Una tele, un ordenador, un teléfono móvil o una tablet, tanto si están encendidos como apagados crean alrededor de ellos un campo electromagnético que altera nuestro cuerpo. Se recomienda tener los menos aparatos eléctricos posibles en la habitación.

3. La falta de actividad física. El ritmo día/noche (ritmo circadiano) depende también de nuestra actividad física. Tener una actividad física permite mejorar nuestra atención durante el día pero también mejorar la calidad de nuestro sueño. Solo 20 minutos de actividad física es suficiente para ayudar a nuestro cerebro. También se recomienda dejar la actividad un par de horas antes de acostarse.

4. La hora de la cena. Cenar poco tiempo antes de acostarse para dormir es malo para la digestión y para conciliar el sueño. Limita la absorción de los nutrientes y puede empeorar síntomas de reflujos. Los reflujos también pueden favorecer el insomnio y los trastornos de sueño. Se necesitan 3 horas para que el estomago se vacíe. Puede ser una causa de insomnio incluso para los mas pequeños.

5. La dieta. Todo el mundo sabe que la cafeína es mala para el sueño pero muchos padres olvidan o no saben que algunos alimentos contienen cafeína dentro como el chocolate o algunas bebidas gaseosas. Cenar cítricos o alimentos que contienen azúcar, bombones o chucherías estimula demasiado el cerebro del niño y no podrá coger el sueño.

6. Retrasar la hora para acostarle. Los padres pueden pensar que acostando al niño más tarde podrá dormir mejor, conciliar el sueño más rápido o dormir hasta más tarde la mañana siguiente. No es el caso. Al revés, los niños necesitan regularidad en los horarios.

7. Por último, si bien no menos importante, tener subluxaciones vertebrales en su columna pone más tensión en el sistema nervioso. Que seamos adultos o niños, es una de las razones más frecuentes de sufrir trastornos de sueño. Recibir ajustes quiroprácticos de manera regular permite tener una columna vertebral más sana, saludable y un sistema nervioso funcionando a su máximo rendimiento, tener más energía cuando se necesita pero también poder descansar cuando es el momento

