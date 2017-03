La hamburguesa y sus parientes ancestrales

Cuanto más se conoce de las diversas culturas gastronómicas, más similitudes se encuentra. A veces un simple comentario dispara inquietudes, la cabeza se pone en funcionamiento y empieza a traer esa lluvia de ideas y conocimientos guardados en lo más recóndito, tal como hoy demuestran las neurociencias, para descubrir que muchas culturas parten de algo simple, evolucionan a su manera y de repente hay cierto marketing que se encarga de divulgar una novedosa reinvención de raíces milenarias. Este es el caso de las hamburguesas. Hace unas décadas comenzamos a vivir el boom del fast food: hamburguesa con papas fritas y gaseosas. Hoy la tendencia es rediseñar este plato de manera más saludable: mejor carne, mejores acompañamientos, mejores sabores, mejores aromas, etc etc. Pero… a quién se le iluminó moldear y cocinar o macerar un trozo de carne picada condimentada? Está claro que los americanos se encargaron de globalizarla hace algunas décadas, pero su origen lejano viene del otro lado del mundo.

This entry was posted in Delicatessen & Gourmet Noticias and tagged hamburguesa . Bookmark the permalink