Rodríguez Larreta inauguró el paso bajo nivel Beiró, bautizado por los vecinos con el nombre de “Gustavo Cerati”

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, inauguró el paso bajo nivel Beiró, en la intersección con las vías del ex ferrocarril Urquiza, en el barrio de Agronomía, que fue bautizado por los vecinos con el nombre de “Gustavo Cerati” y mejorará las condiciones de seguridad vial para automovilistas y peatones, y agilizará el tránsito. “Hoy es un día de alegría, un día en el que estamos inaugurando tiempo libre para la gente, seguridad vial para el barrio. Obviamente, se traduce en un nuevo paso bajo nivel, pero lo importante de esto son los miles de vecinos que transitan por esta zona de la Ciudad que ya no van a quedar parados minutos largos en esta barrera, que es una de las que más congestión generaba”, explicó Rodríguez Larreta.

