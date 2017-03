Moreno a Bonadio “dónde sea, cuándo sea y cómo sea”

“Bonadio, acabo de escuchar tus declaraciones alrededor de lo que le ha pasado a tu hijo. Eso estuvo mal, coincido con vos que con la familia no hay que meterse. Pero hiciste esas declaraciones en el programa de (Jorge) Lanata, y ese Lanata llamaba a mi mamá con 82, 83 años, porque yo viví con mi mamá. La llamaba, y ella me decía ‘recibí un llamado de Lanata’. 83 años… Y también se metieron con mi hija. Así que coincido con vos que con la familia no hay que meterse. Ahora, eso de que dijiste que ‘dónde sea, cuándo se y cómo sea’, sí te lo acepto. Dónde sea, cuándo sea y cómo sea, vos elegís dónde nos vemos. Y en los términos que quieras. Te mataste a dos, pero a uno lo mataste por la espalda cuando corría. Vamos a ver frente a frente Bonadio, y resolvemos todos los temas que tenemos pendientes. Cuando quieras, como quieras y donde quieras. Chau Bonadio.”

