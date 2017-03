Encuestas online: mejor lúdicas que tradicionales

– Aumento en la producción discursiva en preguntas abiertas. Mientras en la encuesta Clasik se plantearon preguntas abiertas de este tipo: “¿Podrías contarnos brevemente alguna anécdota divertida que te haya ocurrido en el supermercado?”, en la encuesta Ludik lo planteamos como una charla entre amigos, para lograr que los encuestados se involucren en el juego propuesto. Por ejemplo: “Supongamos que nos encontramos en la calle, nos ponemos a charlar y vos me decís: ‘¡No sabés lo que me pasó el otro día! Estaba en el supermercado…” ¿Qué anécdota divertida que te haya ocurrido me contarías?”. Gracias al estilo “charla”, el porcentaje de participantes que respondieron creció de un 73% a un 94%. Dentro de las respuestas, el porcentaje de las que se desarrollan en forma de relato pasó de 39 a 47%. Como corolario, con la encuesta Ludik la producción discursiva fue mayor, con un aumento de la cantidad de palabras del 97% (¡casi el doble!).

