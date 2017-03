Importante Operativo contra talleres cladestinos

En el caso del Taller ubicado en Puan 1928, la información había sido aportada por el Diputado Nacional, Marcelo Sorgente, gracias a una denuncia que le llegó al legislador de forma anónima a raíz de la campaña iniciada en redes sociales. El lugar no se encontraba habilitado, no tenía matafuegos, no presentaba Instalaciones Fijas Contra Incendio adecuadas, implicando un peligro teniendo en cuenta que el material es altamente inflamable. Al ingresar al taller ubicado al lado, Puan 1932, se pudo constatar la coexistencia de vivienda. El lugar que no cumplía con ninguna de las medidas de seguridad requeridas, albergaba al matrimonio con su hijo.

