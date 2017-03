El círculo de Freud. Dr. Ezequiel Achilli

La cita era los miércoles a las 20; 30 horas en Berggasse al 19. Las primeras reuniones de los miércoles. Con el fin de colaborar en el armado de un nuevo pensamiento, y de ayudar a su analista a difundir su saber, W. Stekel comienza a planear encuentros con algunos de los más notables pensadores de Austria, para lo cual Sigmund Freud ofrece la sala de espera de su consultorio. “Tras mi separación de Breuer -dice Freud-, por más de un decenio no tuve partidario alguno. Estaba totalmente aislado. En Viena se me hizo el vacío, en el extranjero no se me tenía en cuenta”. 1902 comienza para con la perdida de Fliess y culmina con el cimiento de una institución. En el camino se suman A. Adler, O. Rank -a quien le debemos las actas que dan testimonio de las reuniones-, Paul Federn, Max Graf -hoy conocido como el padre del pequeños Hans-, H. Silverer, V. Tausk, E. Jones, entre otros tantos. Y luego los extranjeros; C. G. Jung, K. Abraham, S. Ferenczi, entre otros. Y por supuesto las mujeres. Margarethe Hilferding, Sabina Spielrein, la doctora impactó con El instinto de destrucción, y, por supuesto, quienes se dedicaron al análisis de niños e hicieron la primera técnica respecto del juego y el dibujo; Hermine Hug von Hellmuth, Eugénie Sokolnicka y Tatiana Rosenthal. También formaban parte del círculo de Viena y estudiaremos los conceptos aportados por Lou Andreas Salomé, la princesa Marie Bonaparte, Helene Deustch y Anna Freud.

Freud no trabajaba solo, por lo que enriquece intentar conocer las ideas y conceptos de quienes lo inspiraron. Conocer lo aportes, las otras voces, que han surgido de quienes formaron parte de ese Círculo. Con ello también emerge un interrogante ¿quién abreva en los conocimientos de quién?

Serán sometidas a la reflexión crítica las teorías de cada autor, si posición frente a Freud y algunas situaciones históricas y sociopolíticas (Sociedad Psicológica de Viena, el Comité Secreto de los Siete Anillos, IPA…) que también hicieron lo que hoy llamamos teoría del psicoanálisis.

Dado el sesgo que se pretende no será necesario haber tenido contacto previo con ninguno de los conceptos y autores.

Duración; 12 encuentros (uno por semana)

La bibliografía será enviada por mail.

Presentación. Sociedad Psicológica de los Miércoles, Sociedad Psicoanalítica de Viena y el Comité Secreto de los Siete Anillos.

