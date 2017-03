Castillo: “No sorprende que comparen a Vidal con Margaret Thatcher”

Por su parte, Nathalia Gonzalez señaló que “la Gobernadora ataca nuevamente a los docentes que protagonizamos el séptimo día de paro masivo intentando dividirnos con un miserable adelanto de paritaria de 1.500 pesos y premiando a los docentes que no hacen huelga. Como Margaret Thatcher hizo con los mineros, hoy Vidal dispone todos sus esfuerzos para derrotar a los docentes, no sorprende que la comparen con ella entonces. Cínicamente dice importarle la educación y que los niños asistan a clases. Los miles de docentes que estamos de pie hoy defendiendo a la escuela pública y nos disponemos a movilizarnos masivamente mañana a la Gobernación somos quienes tenemos que decidir cómo seguir ante este nuevo ataque. Los docentes combativos exigimos a la conducción de Baradel que convoque de manera inmediata a un plenario provincial de delegados para definir un plan de lucha e imponer el aumento del 35%, sin que se descuente ni un día de paro”.

This entry was posted in Noticias Política . Bookmark the permalink