Guillermo Moreno: “El experimento oligárquico está terminado”

Primera parte del Reportaje que le realizaran Sebastián Lezcano, Juan Saaverda y Pablo Rubin de la Asociación de Medios vecinales a Guillermo Moreno en su despacho.



Pablo Rubin- El 14 de marzo invito a Bonadío, ¿En qué marco se dio esa invitación?

– Leí las declaraciones que hizo en los medios, yo lo leí en un portal y desde ya que haberse metido con la familia eso no va, yo soy de los viejos códigos donde los de afuera son de palo y si hay algo que es afuera de uno es la familia , está claro ? ósea con la familia no hay que meterse, y yo estoy de acuerdo con eso y se lo dije, lo que pasa es que esa declaración la hizo en el programa del “gordito Lanata” que es un gordito gil que tuvo el tupe, Lanata, de dar al aire el teléfono de mi mamá, que con 82 años no paraba de recibir llamadas, dos o tres por día y unos idiotas amigos de Lanata porque a él se le ocurrió que me tenía que hostigar a mí, en vez de irme a buscar a mí, la fue a buscar a mi mamá, que yo me fui de la casa a los 18 años imagínate, hacia cuarenta y pico de años que me había ido…

Si hubiera hecho la declaración en otro ámbito esta, pero sabiendo que Lanata no tiene esos códigos, estuvo equivocado en hacerlo con Lanata, pero después se hizo el guapo Bonadío, se hizo el guapo, después dijo “yo me la banco” y yo se que se la banca porque tiene dos muertos, ¿sabias vos que tiene dos muertos?

Pablo Rubin – Se que en un enfrentamiento con personas le pego unos tiros a uno por la espalda

-Claro, mato dos. La crónica lo que dice es que lo fueron a robar, dos, uno estaba armado, dicen, pero podrían haber estado armados los dos. Dicen que el delincuente tira, se le traba el arma el saca su arma lo mata, le pega en el pecho y el otro se va corriendo y como es un buen tirador, porque colecciona armas, va a tiro todo el tiempo, tiene en su declaración jurada $60.000 en armamento, eso lo tiene declarado no es que… por ahí tiene otras mas, pero suponiendo que tiene todo declarado tiene $60.000 declarado, así que se la banca.



Pablo Rubin- La parte forense habla de cinco tiros por la espalda

– Bueno, hay que pegar eh, eso significa que es un buen tirador, doble tap y uno para rematar. Un doble tap es “ta, ta” (hace referencia a los tiros), por eso se dice doble tap, porque si haces un doble tap las dos balas entran casi por el mismo lugar, es el tiro policial el doble tap.

Así que tiene mi edad, tiene el mismo peso, ta parejo, ta parejo, el dice que se la bancaba fuera como fuera, bueno listo, la cuestión es que queda como un juez guapo

Pablo Rubin -¿Cuál fué el inicio del conflicto con Bonadío ?



– Debe ser en la época en el que él era el 2do de Corach, era el peronismo en la capital, nos conocemos los dos hace mucho tiempo, el era el 2do de Corach hace “veintipico” de años atrás, pero siempre fue mal arreado así que, está perfecto si esto está fuera de su trabajo y yo del mío, ya aparte la última vez que nos vimos cara a cara quedamos que, yo ya deje de ser funcionario público queda que el deje de ser funcionario público ya esta, ahora como lanzo este desafió públicamente yo se lo acepte nada más. Lo de la familia no, ahí tiene toda la razón, porque se metieron con mi mamá, se metieron con mi hija, acá tengo varios compañeros que se metieron con su familia, al propio Milani en canal 13 se le metió con la familia, con la familia está afuera y en eso coincido con Bonadío, ahora la parte donde te haces el guapo, yo no tengo ningún muerto el tiene dos, por lo tanto el que tiene que tener miedo soy yo me imagino ¿ o vos conoces muchos que mataron a dos tipos?

Sebastián Lezcano – Otra pregunta relacionada al tema, usted no piensa que siempre ven lo que usted dice pero como que ayer me di cuenta viendo el programa de Fantino que contaban una cara y la otra no, todo hablaban de la amenaza de Moreno y no se decía lo que había pasado del otro lado.

– Ya estoy acostumbrado



Sebastián Lezcano – Y Feiman tiene un problema muy grave con usted porque todo el tiempo le pega

– ¿Que es pegar para vos? no sé que es pegar para vos

Sebastián Lezcano – Veo como que es un periodista que lo único que lo vi hacer siempre es pegar, hablar mal de alguien.

– No, pero el está en todo su derecho, los peronistas dimos la vida por la libertad de prensa, tiene derecho a hablar mal de alguien, yo no tengo problema

¿Ayer hablo mal de mí? esta perfecto, está en su derecho, yo voy a dar la vida para que siga hablando mal de mí. Ya esta, lo de Feiman ya paso, lo de Bonadío vamos a esperar que responda hoy

Pablo Rubin – ¿Pasamos al tema económico?

– Si claro

Pablo Rubin – ¿Cuales son los índices de inflación que usted maneja con el gobierno de Mauricio Macri

– Son similares a los que está publicando el INDEC, te diría que el bimestre enero-febrero ahora que el INDEC de alguna manera contabilizo en febrero parte de lo de enero, el bimestre era parecido.



Juan Saaverda – ¿Ósea que usted piensa que el actual INDEC está midiendo bien?

– El anterior y el actual, el anterior también, tanto es así que yo desafié en varios programas a un debate público y hasta ahora nadie acepto, ni La Nación, ni Radio Mitre, Radio del Plata, programas como ustedes que me vinieron a ver, Perfil, ninguno acepto.

EL REPORTAJE COMPELETO se puede escuchar aquí

https://archive.org/details/ZOOM0420_201703