Leo Anzalone: “Lousteau presiona a Macri porque sabe que por afuera pierde”

Anzalone también fue consultado por la interna porteña de Cambiemos y los recientes dichos Martín Lousteau criticando al gobierno nacional, el dirigente de Ser contestó que “el Embajador parece confundido, desorientado, hasta hace unas semanas solo criticaba la gestión porteña, ahora como sabe que por fuera no gana, necesita que le habiliten la interna del PRO, pero como Macri no quiere, sale a pegarle, en definitiva Lousteau presiona a Macri porque sabe que por afuera pierde, un claro juego de oportunismo” sentenció.

