El valor de formar lectores

Cecilia Blanco escribe para los más pequeños: ayuda a sembrar la semilla de futuros amantes de la lectura a partir historias atractivas cargadas de información.

Desde hace años, Cecilia Blanco se ha especializado en hablar con los más pequeños, a través de mundos de fantasías o por medio de información que permita hacer de este mundo un espacio mejor para todos. Algunos resultados son los libros La basura y yo, El agua y yo, La energía y yo y Los árboles y yo, todos de Editorial Albatros (www.albatros.com.ar). De gran cercanía con sus lectores, es frecuente verla en charlas en los colegios o en ferias, donde suele sorprenderse con la profundidad que los chicos abordan cada uno de los temas.

– ¿Recibe “devoluciones” por parte de sus lectores?

– Sí. A través del contacto con los lectores que suelo tener cuando visito escuelas, momentos en los que puedo conversar directamente con ellos. También me escriben padres o docentes para contarme la experiencia de sus niños con los libros.

– ¿Qué significa leer y escribir para vos?

– Son dos actividades que se retroalimentan. Se puede ser un gran lector sin haber escrito jamás una línea, pero lo mismo no funciona al revés. Para mí, la lectura es placer puro, mientras que la escritura es un trabajo que tiene sus momentos placenteros.

– ¿Qué libro recordás de tu infancia?

– Cuentopos de Gulubú y Dailan Kifki, de María Elena Walsh. También El Principito, Mujercitas o las historietas de Mafalda, que me gustaban mucho.

– Si tuvieras que recomendarle un libro a alguien… ¿Cuál sería y por qué?

– A un niño, cualquiera de Roald Dahl, porque se va a divertir mucho. Y si no es así, que lo deje sin culpa. No hay que terminar un libro que nos resulta aburrido.

– ¿Tenés biblioteca?

– ¡Tengo la casa inundada de libros! Hay muchos de adultos: novela, cuento, teatro, poesía, arte, historieta, ensayo. De todo un poco. Tengo muchísimos libros de cuando mis hijos eran chicos, viejitos y gastados. Y una gran colección de literatura infantil de cuando trabajaba como editora. Me encanta que los libros circulen: prestar y que me presten.

– ¿Qué tip le darías a los potenciales lectores por el cual deberían leer un libro tuyo?

– La ecología y yo es una colección de libros informativos para los más chiquitos que recomiendo por dos motivos: por las hermosas ilustraciones de Milton y porque los temas que toca (el cuidado del agua, el respeto a los árboles, las energía alternativas y el problema de la basura) son muy importantes. Todos podemos hacer cosas concretas para mejorar nuestro planeta y estos libros reflexionan sobre ellas.

+ Información: http://ceciliablancoescritora.blogspot.com.ar/

Premios y más premios (recuadro)

Entre los premios que Blanco ha cosechado aparecen:

– Premio Pregonero en el rubro periodismo gráfico a la revista La Valijita, otorgado por la Fundación El Libro, 2007.

– Premio UBA a la divulgación de contenidos educativos en medios periodísticos nacionales, otorgado por Universidad de Buenos Aires.

– 2º premio categoría producciones gráfica a la revista La Valijita, 2009

– Premio Nacional y Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil La Hormiguita Viajera como “Maestra de LIJ”, 2013

– Premio Nacional y Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil La Hormiguita Viajera a ¿Qué es esto? como “libro del año”, 2013

– Declaración de Interés para la Comunicación Social y la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos al libro ¡Mi familia es de otro mundo!, otorgado por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2015

– Premio Nacional y Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil La Hormiguita Viajera a ¡Mi familia es de otro mundo! como “libro del año”, 2015