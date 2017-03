Alfonsín: Sobre la relación Eco y Pro

Aunque no comparta las prioridades establecidas por el PRO, puedo comprenderlas. Lo que me cuesta mucho comprender, es el hecho de que algunos radicales las compartan.

La respuesta no parece ser otra que esta: el PRO quiere fortalecer Cambiemos, es cierto, pero hay un límite y es que ese fortalecimiento no debe poner en riesgo su hegemonía al interior de Cambiemos. Al parecer eso es lo prioritario.

