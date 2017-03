Asociación de Medios Vecinales, una realidad necesaria

Fundada el 10 de octubre del 2016 cuenta hoy con más de 90 medios asociados , entre los cuales hay 25 gráficos, 15 radios y el resto páginas Webs. 40 nuevos medios que pidieron incorporarse como adherentes en los próximos meses, El objetivo es poder romper el cerco informativo que involucra muchas cuestiones de intereses políticos. La prioridad, la verdad y la información precisa a los vecinos.

El 10 de octubre de 2016 comenzó a gestarse la idea de una Asociación de Medios Vecinales. En la actualidad existen más de 250 medios comunales en la Ciudad de Buenos Aires.Los medios barriales constituyen un ejemplo de lucha a favor de la libre expresión y reivindican el concepto de prensa tan manipulado últimamente.

La realidad de lo que sucede en los límites de cada comuna, la contribución cultural con cada espacio cultural y la divulgación de cada proyecto o idea nueva sin importar el partido político son características reconocidas en los medios barriales.

Sin embargo la franqueza y la lucha por enaltecer la labor periodística no siempre es bien recompensada ni reconocida.

Los avatares con los que los medios vecinales muchas veces se encuentran hicieron posible la unidad plasmada en una Asociación de Medios Vecinales.

NuevoCiclo accedió a una entrevista con Pablo Rubín, actual presidente de la Asociación de Medios Vecinales, quien nos confío las expectativas que tienen y los proyecto venideros.

Pablo Rubín. Presidente de la Asociación de Medios Vecinales.



– Pablo ¿Cómo fue que resultaste Presidente de un Proyecto tan ambicioso?

–En mi caso fui electo por voto por la mayoría de mis colegas que integran la Agrupación de Registros de Medios Vecinales. Mi gestión se extendería todo el 2017 hasta que haya nueva designación por voto.

-¿Cuál es el objetivo de la Agrupación básicamente?

-Lo que nos proponemos es la concesión de ideas para evitar los inevitables juegos de intereses que hay en toda Agrupación. Fomentar a los medios vecinales y promover la comunicación para que los vecinos de la Ciudad esten informados al instante.



-Tengo entendido que es un proyecto que llevó tiempo en materializarse… ¿por qué?

-Sí, es verdad. La idea estaba circulando sin mucha forma hace unos 20 años. En un primer momento se intentó llegar a los medios vecinales para que nos uniéramos e hiciéramos posible esta cuestión pero no hubo mucho entusiasmo en algunos sectores. Por eso, en octubre de 2016 decidimos comenzar sin importar cuantos seamos y hoy contamos con más de 90 medios asociados.



-Bueno… más de 90 medios es un buen número, estamos hablando de casi la mitad de medios vecinales registrados en la Ciudad de Buenos Aires…

-Así es… logramos una alta adhesión. Pienso que los medios que no están asociados son porque responden a otros intereses que no son la libertad de prensa y la comunicación directa con los vecinos. El periodismo barrial tiene un alto compromiso con la verdad.

Algunos que funcionan como medios pero pertenecen a partidos políticos marcados o agrupaciones que nada tienen que ver con nuestro sector.



– Por ejemplo… ¿a qué intereses?

¿Cómo surge la idea?

El 10 de Octubre Mario Bruno nos reunió de emergencia en el bar London a Sebastián Lescano, Leandro Bara, Claudia Mármol, Roberto Danna y a mí, y ahí tiro la idea de formar la Asociación que surge como una necesidad de representación y fuerza, un apoyo mutuo y una colaboración necesaria entre colegas. El objetivo inicial siempre fue crear un espacio de debate y ayuda, donde todos puedan ser escuchados. Los periodistas somos muy particulares…discutimos todos los detalles…vos sabés…

-(risas) Si, lo sé…Cambiando de tema ¿Las expectativas más próximas que se plantean cuáles serían?

-Nos planteamos como expectativa fomentar a los medios para que puedan democratizar la comunicación. Si bien es cierto que contamos con el reconocimiento de los vecinos en éste aspecto dado que saben donde recurrir cuando deseen una información sin filtro, lo cierto es que a veces la lamentablemente no alcanza. Queremos continuar creciendo pero siempre con esta idea básica de fondo. Aspiramos a convertirnos en un verdadero polo informativo.



Bueno…convengamos que quizás no tengan demasiados adeptos en la política…

-Justamente…la idea es márcales la cancha a los políticos que en campaña nos llaman y cuando ganan se esconden atrás de los escritorios y no nos atienden. Hay casos como un secretario de Comunicación de la Ciudad que no nos atendía y cuando dejo el poder nos vino a pedir trabajo. Hay algo claro, los políticos pasan los medios quedan y los medios barriales se quedaron a pesar de que la política nos metió trampas a lo largo de los gobiernos de Ibarra, Telerman, Macri y Larreta, es evidente que ellos pasaron y nosotros seguimos publicando. Lo mismo con los Comuneros de todos los partidos, la primera semana se sacan fotos y a los meses cuando les preguntamos que hicieron, porque realmente no hacen nada, no nos atienden el teléfono.

Tengo entendido que Mario Bruno, Director del Diario Nuevo Ciclo tuvo una participación muy activa desde un comienzo aunque no lo mencione públicamente…

-Mario Bruno es un pionero del Registro de Medios Vecinales, venía trabajando en este proyecto desde 1988, es uno de los que impulsaron la primera reglamentación de lo que luego fue la Ley Nro 2.587/07 y su Decreto Reglamentario. También fue el ideólogo de formar la AMV. Además es un referente de los medios

vecinales no solo por el tiempo que lleva delante del medio sino por la confianza que los vecinos de Boedo y alrededores depositan en el. Si tengo que referirme a Mario como persona, diría que es una persona íntegra y con gran vocación, y si debo referirme a él en lo que a profesionalismo respecta diría que es un ejemplo a seguir para muchos medios vecinales.



-¿Que actividades realizan actualmente como Asociación?

Las actividades son las propias de una Asociación, organizamos entrevistas colectivas, nos dividimos las tareas de prensa por ejemplo un grupo le va a realizar un reportaje al ex Secretario de Comercio y otro grupo va a ir a la Defensoría a ver si se llega a un acuerdo de democratización de la comunicación .La idea es fomentar a los medios vecinales en todo el país.

