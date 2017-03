¿Qué es la fobia sexual masculina?

ü Aceptación de lo que le está pasando; es normal la falta de erección circunstancial en los varones. ü Reflexionar las interpretaciones erróneas que la persona realiza sobre la falta de erección circunstancial (voy a pasar un papelón si fallo; me va dejar; etc) ü En los encuentros sexuales no tener una conducta de monitoreo sobre la erección, ya que se activa el circuito ansioso provocando la inhibición eréctil; ü Poner el foco de la atención en los estímulos y sensaciones placenteras que dan los juegos y las caricias sexuales;

Las interpretaciones erróneas o pensamientos catastróficos que aparecen con mayor frecuencia frente al temor a padecer la falta de erección son: ü “voy a pasar vergüenza si no tengo una buena erección”; ü “se van a enterar otras personas de lo que me está pasando”; ü “tengo temor a que se termine la relación”.

El problema NO está en la falta de erección circunstancial, sino en la interpretación que cada uno realiza de la situación. Por lo tanto, cuando la visión es distorsionada o errónea, va a dar lugar al circuito de la ansiedad excesiva o patológica. Esto significa que NO son los hechos del exterior los que nos perturban, -disfunción eréctil- sino como cada uno los interpreta.

