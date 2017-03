El reportaje completo a Guillermo Moreno. ¿Se podría llegar a peronizar a Mauricio Macri?

Guillermo Moreno – El pueblo sabe que las épocas más felices fueron, son y serán Peronistas

Guillermo Moreno – El pueblo sabe que las épocas más felices fueron, son y serán Peronistas Hombre de la economía y de la política, que se auto titula “políticamente incorrecto”, no esquivó ninguna de las preguntas que le realizaran desde la Asociación de Medios Vecinales de la Ciudad de Buenos Aires, representada para esta entrevista por Pablo Rubín, Sebastián Lescano y Juan Saavedra, en su despacho, el miércoles 15 de marzo, en lo que se constituye en el primer reportaje, realizado a políticos argentinos de distintas agrupaciones y partidos, por esta asociación.

Mario Guillermo Moreno, más conocido por la gestión llevada adelante durante el gobierno de los Kirchner, primero como Secretario de Comercio Interior entre 2006 y 2013 y, a continuación, hasta diciembre de 2015, como Agregado Económico de la Embajada Argentina en Roma (Italia), es un político y economista argentino, Peronista de alma y con pasión, sin pelos en la lengua, que no tiene problema en contestar cualquier pregunta que le hagan en forma sencilla y sin vueltas.

A continuación la transcripción del audio del reportaje realizado por Pablo Rubín, presidente de la AMVCABA, Sebastián Lescano y Juan Saavedra.



Pablo Rubín – El 14 de marzo invitó a Bonadío, ¿En qué marco se dio esa invitación?

Leí las declaraciones que hizo en los medios, yo lo leí en un portal y, desde ya, que haberse metido con la familia eso no va, yo soy de los viejos códigos donde los de afuera son de palo y si hay algo que es afuera de uno es la familia, está claro? O sea, con la familia no hay que meterse, y yo estoy de acuerdo con eso con Bonadío y se lo dije, lo que pasa es que esa declaración la hizo en el programa del “gordito Lanata” que es un gordito gil que tuvo el tupé, Lanata, de dar al aire el teléfono de mi mamá, que con 82/83 años no paraba de recibir llamadas, dos o tres llamadas por día, de unos idiotas amigos de Lanata, porque a él se le ocurrió que me tenía que hostigar a mí, en vez de venirme a buscar a mí, la fue a buscar a mi mamá, que yo me fui de la casa de mi mamá a los 18 años imagínate, hacia cuarenta y pico de años que me había ido…

Si hubiese hecho la declaración en otro ámbito está, pero sabiendo que Lanata no tiene esos códigos, estuvo equivocado en hacerlo con Lanata, pero después se hizo el guapo Bonadío, después dijo “yo me la banco”, y yo sé que se la banca porque tiene dos muertos Bonadío ¿sabías vos que tiene dos muertos?.

Pablo Rubín – Sé que en un enfrentamiento con personas le pego unos tiros, a uno, por la espalda.

Claro, mató a dos. La crónica, lo que dice, es que le fueron a robar, dos, uno estaba armado, dicen que uno estaba armado, pero podrían haber estado armados los dos. Dicen que el delincuente tira, se le traba el arma, él saca su arma, lo mata, le pega en el pecho y el otro se va corriendo y, como es un buen tirador, porque colecciona armas, va a tiro todo el tiempo, tiene en su declaración jurada $60.000 en armamento, eso lo tiene declarado no es que… por ahí no tiene otras más, pero suponiendo que tiene todo declarado tiene $60.000 en armamento declarado en su declaración jurada, así que se la banca.



Pablo Rubín – La parte forense habla de cinco tiros por la espalda

Bueno, hay que pegar eh, eso significa que es un buen tirador, doble tap y uno para rematar. Un doble tap es “ta, ta” (hace referencia a los tiros), por eso se dice doble tap, porque si haces un doble tap las dos balas entran casi por el mismo lugar, es el tiro policial el doble tap. ¿Entendés lo que te digo? Ojalá no entendieras…

Así que, tiene mi edad, tiene el mismo peso, ta parejo, ta parejo, él dice que se la bancaba donde fuera, como fuera, bueno listo, no sea cuestión que queda como un juez guapo también.

Pablo Rubín – ¿Cuál fue el inicio del conflicto con Bonadío?

Debe ser en la época en el que él era el segundo de Corach, era el Peronismo en la capital, nos conocemos, los dos hace mucho tiempo. Él era el segundo de Corach, hace “veintipico” de años atrás, pero siempre fue mal arreado así que, está perfecto si esto está fuera de su trabajo y yo del mío, ya aparte la última vez que nos vimos cara a cara quedamos que… yo ya dejé de ser funcionario público, queda que él deje de ser funcionario público y ya está. Ahora, como lanzó este desafío públicamente, yo se lo acepté, nada más. Después algunos tarambanas pusieron lo de la amenaza, aquí no hay ninguna amenaza: él hizo un desafío y yo se lo acepté. Lo de la familia no, ahí tiene toda la razón, porque se metieron con mi mamá, se metieron con mi hija, acá tengo varios compañeros que se metieron con su familia, al propio Milani en canal 13 se le metió con la familia, con la familia está afuera y en eso coincido con Bonadío, la familia no hace parte de nuestro proceso y lo dice con precisión Bonadío, y le dije: tenés razón Bonadío… ahora, la parte donde te haces el guapo… yo no tengo ningún muerto, él tiene dos, por lo tanto el que tiene que tener miedo soy yo, me imagino, ¿o vos conocés muchos que mataron a dos tipos?

Sebastián Lescano – Una pregunta relacionada al tema: Ud. no piensa que siempre ven lo que Ud. dice pero, ayer me di cuenta viendo el programa de Fantino, que contaban una cara y la otra no, todos hablaban de la amenaza de Moreno y no se decía lo que había pasado del otro lado.

Ya estoy acostumbrado con eso, ¿qué problema tengo?



Sebastián Lescano – Y Feimann tiene un problema muy grave con Ud. porque todo el tiempo le pega

¿Qué es pegar para vos? no sé qué es pegar para vos.



Sebastián Lescano – Veo como que es un periodista al que lo único que lo vi hacer siempre es pegar, hablar mal de alguien.

Eso no importa, él tiene derecho, los peronistas dimos la vida por la libertad de expresión, tiene derecho de hablar mal de alguien, yo no tengo problema.

¿Ayer hablo mal de mí? está perfecto, tiene todo el derecho, yo voy a dar la vida para que él siga hablando mal de mí. Ya está, él una vez se fue de boca… lo que se dice con la boca hay que bancarlo con el cuero y él no lo bancó, tuvo la oportunidad, ya está, ya pasó. Lo de Feimann ya pasó, lo de Bonadío vamos a esperar qué responde hoy.



Pablo Rubín – ¿Pasamos al tema económico?

Sí claro.



Pablo Rubín – ¿Cuáles son los índices de inflación que Ud. maneja con el gobierno de Mauricio Macri?

Son similares a los que está publicando el INDEC, te diría que el bimestre enero-febrero, ahora que el INDEC, de alguna manera, contabilizó en febrero parte de lo de enero, el bimestre da parecido. Enero levantó un poco de dudas pero no tengo objeciones, tengo objeciones con otros índices pero no con ese, pero porque no los saben calcular.

Juan Saavedra – ¿O sea que, Ud. piensa, que el actual INDEC está midiendo bien?

El anterior y el actual, el anterior también, y tanto es así, que yo desafié, en varios programas a un debate público y hasta ahora estoy esperando, nadie aceptó: La Nación, Radio Mitre, Radio del Plata, programas como Ud.es que me vinieron a ver, Perfil, ninguno aceptó. El otro fue una radio de Mendoza, MDZ, en enero dijeron que ellos lo organizaban… en enero, lo siguen organizando y no pueden. La Nación, a vos te parece que no pueden? Les di un mes… Por eso los periodistas de la Nación que quedaron en organizar el encuentro, no dicen más que el INDEC miente, porque es el compromiso que tomaron conmigo: yo les dije que organicen el debate y que si no lo hacen no dicen más que el INDEC mintió. De a poquito voy logrando que nadie lo diga. Por ejemplo, Uds. tres, si en un mes no preparan un debate no dicen más que el INDEC mintió, porque son tonterías de Lanata, y de Longobardi y toda esa gilada.

Juan Saavedra – Siguiendo con el tema económico, el gobierno actual lanzó “Precios Transparentes” y produjo un efecto no deseado que es el encarecimiento en cuotas ¿Opina que esto se puede revertir? Porque hay muchos que están diciendo que hay que darle tiempo, rodaje, a este programa y ¿cuáles son las falencias que ve en este programa?

El gobierno, ya lo caractericé, como un gobierno de descerebrados. Al principio pensé que tenían un plan de gobierno, ahora ya queda claro que no tienen ningún plan de gobierno y, encima, se habían propuesto objetivos horribles y ellos son horribles consiguiendo esos horribles objetivos.

En el tema de precios transparentes, hace parte, un ejemplo más de lo que estamos diciendo: el Secretario de Comercio, al cual no le endilgo la inflación que estamos viviendo (la inflación es una descoordinación entre la política monetaria y la política fiscal como siempre es el fenómeno inflacionario en el mediano plazo), sacó una resolución, alrededor del programa que llamaron Precios Transparentes, para poner en vigencia una ley que está vigente, esto es una barbaridad, la Ley de Defensa del Consumidor, de defensa a la competencia con los cuales él iba a sancionar si no se cumplía lo de precios transparentes, ya está vigente. Para que haya sanciones en una ley tiene que haber conductas penadas, las conductas penadas estaban vigentes… él no cumplía la ley; los precios contado y los precios en cuotas nunca fueron iguales, porque vos tenés el costo financiero total, esto es la sumatoria de las comisiones más los intereses, en nuestro gobierno pudo haber acontecido que la tasa de interés fuera cero, pero no las comisiones, entonces nunca los precios contados y los precios en cuotas fueron los mismos. Creo que fue un error de la administración que me reemplazó… no son lo suficientemente precisos y que algunos pensaran que cuotas y contado eran el mismo precio, no puede ser el mismo precio, ni antes ni ahora, ahora… esta bestia saca una resolución para decir “voy a cumplir la ley” eso no existe, tenés que cumplir la ley y la ley dice que los comerciantes están obligados a publicitar su precio contado, y en cuotas pueden poner una cuota y la cantidad de cuotas, entonces el cliente lo que hace es multiplicar esa cuota por la cantidad de cuotas, lo compara contra el precio contado y ahí tiene que reflejar el incremento, el costo financiero total (que es tasa de interés más comisiones). Esa ley, lo único que tenía que hacer, era cumplirla, una barbaridad. Es la primera vez que veo que un secretario de estado saca una resolución que diga que a partir de tal fecha empiezo a cumplir la ley que está vigente, son uno descerebrados. Lo único que hicieron con eso es que los bancos, a su vez, te pusieran un costo financiero total superior, ya desde que vino este gobierno, por eso el salto de precio… el salto de precio que vos viste en enero y febrero del año pasado, es que, en el programa “ahora 12, 18″, el costo financiero total empezó a ser enorme porque te pusieron la tasa interés, lo que en el gobierno anterior, en la gestión de Kicillof, al menos en el costo financiero total no había un impacto de tasa de interés, lo que terminó aconteciendo es que. después el sistema financiero te aplicó tasa de interés por eso el salto que vos viste.

Juan Saavedra – Considera que para que sea exitoso este plan hace falta controles del gobierno, un gobierno que ha manifestado no controlar tanto la economía.

Este proyecto, este experimento oligárquico está terminado, no tienen dónde meter mano, ya está, está terminado. Vos, como sos jovencito, pensás que cuando algo está terminado, se fue, no… hay una distancia entre que se termina y se va, se va a ir con los hechos institucionales, como corresponde, cuando ganemos las elecciones, por eso el Peronismo solo tiene Plan A, completar estrictamente los tiempos institucionales, entonces vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios para que se respeten los tiempos institucionales. Ahora, este experimento oligárquico está terminado. No hay una empresa que gane plata en la Argentina salvo trigo, maíz y soja. No hay ninguna posibilidad ¿o vos te pensás que Magneto está ganando plata? Le dieron algún negocito con el futbol y con Nextel, pero en la diaria no, por eso tuvo que echar a los muchachos de la gráfica, no le da, ya bajó el segundo de televisión, (publicidad) ya está, por eso está reemplazando a los veteranos por pibes, porque les paga menos ¿sabes eso no? Los está cambiando a todos: Van Der Kooy, Blanck, les queda poco tiempo, el propio Lanata, Longobardi, le salen muy caro, ya vas a ver cómo los empieza a sacar, con un argumento o con otro, lo mismo que hizo con Magdalena.



Juan Saavedra – Nombró un Plan A para las próximas elecciones ¿se va a postular?

No, yo no.

Juan Saavedra – ¿Y a qué fuerza acompañaría?

Nosotros tenemos nuestra agrupación, que es la Néstor Kirchner, y yo lo que estoy planteando es la unidad del Peronismo, tenemos que llegar a octubre con una sola oferta electoral y estamos dando los pasos para que lleguemos con una sola oferta electoral y vamos a llegar un una sola oferta electoral. La metodología puede ser una lista de unidad o pueden ser las PASO, pero lo importante es que haya una sola oferta electoral, de tal manera que reventemos las urnas con votos peronistas.

Sebastián Lescano – Cambiando de tema, me gustaría saber qué opina sobre el ruidazo del próximo viernes en toda la ciudad, por el fuerte aumento de servicios públicos, gas luz y agua, que fue muy de golpe y golpeó mucho los bolsillos de la clase media y baja. También el gobierno ha dado marchas y contramarchas lo cual le ha restado credibilidad.

Estas bestias, a 15 días de haber llegado al gobierno, generaron el hecho más cruel que puede generar un gobernante que es aumentar el precio de la comida, duplicaron el precio de la comida, le sacaron la comida de la boca a la gente y una vez que vos le sacaste la comida de la boca a la gente qué otra cosa querés que opine. Una vez que dejaste hambreado al pueblo porque no puede comprar la comida, no puede comer… Hoy leí que Singer, después que renegoció la deuda con Macri, le prestó plata a la empresa que le compró la línea aérea a Macri… yo no sé si es verdad o mentira, pero yo te lo cuento y vos decís, seguramente es verdad porque es Macri, si no laburó en su vida, que seguramente negoció con Singer, le dijo “está bien”, yo te pago pero hace un préstamo… y yo te digo “hubiera sido capaz…?” sí, Macri es capaz de hacer eso. O sea que ya, todo esto que está circulando, vos le das veracidad porque del otro lado está Macri… si nunca pagó impuestos! Conocemos a Macri, a su papá, y la madre, Blanco Villegas, de la oligarquía, tiene un combo. Y lo que decís de la falta de credibilidad es esto. Como el viejo chiste que ves a un joven con la mano en la cartera de una viejita, vos ves esa foto y decís “qué buen pibe, le está poniendo plata…” o “qué mal pibe, le está robando a una viejita”, bueno, con este, vos siempre pensás la segunda, no tenés alternativa.



Juan Saavedra – Ha hecho referencia a que el experimento del gobierno está en el ocaso, opina que técnicamente eso tiene que ver con, por ejemplo, con la división en muchas áreas de lo que fue la cartera de economía?

Yo no dije que está en el ocaso, dije que terminó, porque vos no podés gobernar para mil familias. Este es un experimento oligárquico, no es neoliberal, lo que pasa es que alguno de los nuestros se equivocaron y comenzaron con una caracterización y, en general a Uds., les cayó la ficha y comenzaron con toda esa pavada que no saben ni lo que significa. Este no es un experimento neoliberal, si lo fuera, tendrían algunos sectores sociales de su lado, en términos económicos. Acá quedaron mil familias de un lado y el resto del otro. Es un experimento oligárquico, hacía 70 años que no pasaba esto en el país, no tiene nada que ver con Menem, no tiene nada que ver del 55 para acá, esto es pre-Peronismo. Lo que pasa es que a algunos chicos les cuesta irse para atrás, a veces no tienen la suficiente formación. En Europa hace más de 100 años que no hay oligarquía pero en la Argentina y en Iberoamérica sigue vigente. Este es un experimento oligárquico, de mil familias, y a Uds. les cuesta entender que detrás de esto hay solamente mil familias, solamente está la Sociedad Rural, se los digo y no me creen, hace un año que lo vengo diciendo. Un proyecto oligárquico mal hecho: listo, está terminado, somos 40 millones contra 1.000 familias. No es un problema de coordinación entre ellos: una vez que duplicaste el precio de la comida le metiste la mano en el bolsillo al poder adquisitivo de los trabajadores, o vos no sentiste, ya para febrero del año pasado, que a vos la plata no te alcanzaba? Por qué? Porque te aumentó la comida y vos no podés dejar de comer. Podés cambiar, en vez de arroz Gallo compro otro, pero tenés que comer. A la larga, el sueldo en lugar de llegar al 30, o de quedarte un pucho, llegaba al 25, al 20 y ahora te llega al 15. Y una vez que aumentaste la comida, no podés comprar ninguna otra cosa. Lo de los servicios, que él planteó, los muchachos que a mí me interesan, van a seguir teniendo luz, quién se las va a ir a cortar? Vos te imaginás, un pibito de Edenor, llendo y diciendo “Doñaaa, le vengo a cortarle la luz” y la señora barriendo la vereda con la escoba, cómo hace para entrar al zaguán? Entonces, no es que no le doy importancia, digo… quién va a ir a cortarle la luz? El que paga, paga, y al que no paga… no le van a ir a cortar la luz a la mitad de la población. Pero la comida, si no tenés, no la podés comprar, por eso es un problema muchísimo más grande. No estoy hablando de ir a comer afuera, yo no le hablo a la clase media, le hablo a los trabajadores y a los de abajo. Capaz que este reportaje está de más, porque toda su clientela es clase media, yo soy de la vieja guardia donde existía oligarquía y pueblo, y cada uno se ponía donde quisiera. Si la clase media quiere ser oligarca, es un problema de la clase media, ya está claro que no le da… la clase media tiene que ser pueblo. Por eso no voy a ser candidato, porque de esta manera va a ser difícil. A la clase media que le hablen otros, los políticamente correctos, aparte, nuestro gobierno estuvo lleno de los políticamente correctos, viste que nuestros candidatos también eran rubiecitos? Bueno, ahora las listas del Peronismo van a tener las caras del Peronismo, me faltan un poco más de Herminio Iglesias.



Juan Saavedra – Sintió que la pérdida tuvo que ver con eso?

Sí, claro, si las listas dejaron de expresar las caras del Peronismo, son todos bonitos, rubiecitos, ojitos celestes, los peronistas, los morochos, no están en ningún lado, dónde estaban? Van a estar en una lista Radical? Tienen que estar en la lista nuestra, ahora, si los nuestros también son rubiecitos y de ojos celestes y las nuestras son 90-60-90 rubiecitas y viven en Puerto Madero… Con la cantidad de funcionarios que nosotros tuvimos viviendo en Puerto Madero tendría que estar lleno de Unidades Básicas, no conozco ninguna, tendríamos que ganar en Puerto Madero.



Pablo Rubín – Cambiando un poco de tema, ¿Cuál es su opinión acerca del presidente Trump de los Estados Unidos?

Por ahora me parece que es un presidente medio peronista, en lo que tiene que ver con la administración de Comercio Exterior no queda ninguna duda, ahora le falta para ser peronista querer a los pueblos hermanos, no los quiere por ahora. Pero vamos a ver, si cuando termina su mandato, los termina queriendo. En administración de Comercio Exterior está haciendo lo mismo que hicimos nosotros hace cuatro años atrás. Lo que no sé, y esto sí me llama la atención, es por qué algunos es por qué, algunos de los nuestros, querían que ganara Clinton, lo mismo que Macri. Fuimos muy pocos los que lo decíamos, dentro del Peronismo no, en un espectro político un poco más ampliado. Hay algunas interpretaciones que hacen algunos Progresistas nuestros que parecen que tienen que volver a reinterpretar la situación. Porque si Macri dice “Quiero que gane Clinton” vos, por definición, tenés que decir “Quiero que gane Trump”, pero aparte por las políticas que va a aplicar: primero el trabajo norteamericano, primero la industria norteamericana… La ventaja que tenemos con esto es que, cuando volvamos al gobierno, no vamos a tener el mundo en contra. Porque el problema que tuvimos nosotros, cuando administramos el Comercio Exterior, es que teníamos al mundo en contra. ¿Por qué crees que el nuestro era un gobierno era Nacional y Popular ? porque nosotros lo decíamos? Alguien porque te diga algo no le vas a creer, no? Tenés que actuar en consecuencia. Nosotros éramos un gobierno Nacional y Popular, entre otras cosas, en lo económico, porque administramos el comercio en el interior y el exterior. Si alguien va a hacer lo que hicimos nosotros, entonces tenemos que estar de acuerdo, en ese plan. O sea que, en el mundo, nos vamos a encontrar con un gobierno Peronista, que el mundo no va a hostigar.

El segundo tema es que recuperamos México para Iberoamérica, lo lamento por los mexicanos que la van a pasar mal en EE.UU pero no fue culpa mía, fue culpa de la dirigencia mexicana, que decidió que eran Norteamérica. Cuando yo era chico, México era Centroamérica. Y ahora, le preguntás a los pibes y te dicen que México es parte de Norteamérica. México es Centroamérica y forma parte de Iberoamérica, no forma parte del NAFDAC, conceptualmente, si no, nos equivocamos en Mar del Plata cuando le dijimos no al ALCA, que era el estadio superior del NAFDAC. Si no nos equivocamos el NAFDAC estaba equivocado para México, ahora recuperamos México para Iberoamérica, es extraordinario lo que está pasando. Ahora, por qué algunos progres con tufillo marxista opinan otra cosa…? yo creo que están interpretando horriblemente lo que está aconteciendo. De hecho me sorprende que tuvieran el mismo candidato en EEUU que Macri, porque, que vos me digas, mirá, en la elección en Islandia coincidís que es el mismo candidato, bueno, pero en EEUU, si Macri va por un lado, nosotros tenemos que ir por otro… yo entiendo que Macri debe haber hablado más de una vez con Clinton y le dijo que Argentina va al Acuerdo del Pacífico y Clinton le debe haber dicho: fantástico Mauricio! Entonces Mauricio venía acá y les explicaba a los Argentinos que íbamos a ir para el Acuerdo del Pacífico. Y resulta que el Acuerdo del Pacífico se terminó por Trump y se terminó el consenso de Washington, es extraordinario. Entonces, si se terminó la hegemonía del Fondo Monetario del OMC (Organización Mundial de Comercio) estás de acuerdo o no estás de acuerdo con Trump? Si tenés que pensar en quién tiene razón es porque sos progresista, no Peronista, porque si vos no sos Peronista y no tenés el interés nacional como elemento ordenador, vos tenés un problema en la cabeza, yo te lo acepto, pero ya casi no quedan países que no analicen desde los vectores nacionales.



Pablo Rubín – En ese clima internacional, cómo ve a los jugadores China y Rusia en ese contexto?

Rusia es un gran ganador. China tiene su paciencia ancestral y, ahora, no es su momento, ahora se va a guardar, va a estar tranquila, a medida que Trump se vaya consolidando China… Ahora, es fantástico que el Partido Comunista Chino garantiza la globalización, y los progresistas me siguen hablando bien de China, lo que lastimó a tu pueblo, fue la globalización, no el modelo nacional. Los chinos va a Davos y dicen que son ellos los que garantizan Davos! Los progresistas tienen que volver a reflexionar. Muchachos progresistas, vuelvan a reflexionar, tienen un desorden conceptual muy grande y termínenla con eso de políticamente correcto, el Peronismo nunca fue políticamente correcto… y venga la clase media a trabajar con el Peronismo.



Pablo Rubín – Y cómo va a ser ese acercamiento del Peronismo a la clase media en la ciudad de Buenos Aires?

Eso dependerá de los candidatos, no me hiciste este reportaje porque soy candidato, no soy candidato a nada. No lo sé, eso lo definirán los candidatos. Nosotros tenemos un candidato que es panadero, clase media, tenemos un candidato que es académica, eso es clase media, tenemos otra candidata en un sindicato de amas de casa, tenemos otro candidato que es un trabajador. Con los candidatos que tenemos nosotros podemos decir que mitad y mitad, el panadero no hay duda que es clase media (no un trabajador panadero, un industrial panadero). Llevo un panadero de candidato con la consigna “para que en la ciudad no falte el pan”.



Juan Saavedra – ¿Hay un error de lectura del gobierno del mundo que gobernaban con un mundo que tendía a abrirse económicamente y ahora es a la inversa y cuando el presidente propone abrir todos los mercados y demás se encuentra con un mundo que está cerrándose? ¿Hay un error de diagnóstico del gobierno?

Sí, claro, pero es que él no pensaba que iba a ganar Trump, igual que los progresistas nuestros. Y ganó Trump y se terminó el consenso de Washington. Y se terminó la hegemonía del capital financiero. Por eso se deprimió Macri, cuando ganó Trump, y se fue a Chapadmalal a hacer un retiro espiritual. Ahora está en la tercera etapa. La primera etapa de gobierno, de estos pibes ricos, es cuando se creen que son los cancheros, los lindos del barrio, las mejores pilchas, el mejor auto, las mejores zapatillas, todo lo mejor. Después viene la etapa donde se deprimen. Y después viene la etapa donde buscan culpables, porque como ellos son perfectos, si no les salen las cosas, no es culpa de ellos, es culpa de los demás que no los dejan que las cosas salgan. Ahora estamos en la tercera etapa, están buscando culpables, por eso hay que estar manso y tranquilo.

Pablo Rubín – Cuando salí para acá, el encargado de mi edificio, César, me pidió que le haga una pregunta: Cuándo vuelve?

Yo ya no vuelvo, no voy a ser candidato ni voy a ser funcionario. A Uds. les toca. Y esto que parece una provocación de parte mía, que los chuseo un poco, es para que se den cuenta que ya están volviendo al gobierno, Uds., y que tienen que reflexionar con profundidad y sobre todo tienen que volver a leer a Perón, cosa que no han hecho. En nuestros doce años de gobierno, no incentivamos la lectura de Perón, y es un error. Todo esto está escrito en nuestra doctrina. Perón lo escribió 70 años atrás y después la fue actualizando. Por qué pensás que Perón se pelea con los ganadores de la segunda guerra mundial? Alguna vez lo pensaron? En un país del cono sur, peleándose con los EEUU, y la Unión Soviética, los dos ganadores, y Perón acá, humildemente, diciendo “ninguno de estos dos sirve”. Y ahora quedó claro que “ni yanquis ni marxistas”. Se terminó el consenso de Washington y en el 89, con la caída del muro de Berlín, se terminó. ¿Qué quedó en pie? el Peronismo. Qué tenés que pensar de Trump? Nada. Si el tipo dice: primero EEUU, primero el trabajo norteamericano, primero la industria norteamericana, no es lo que decimos nosotros? Si yo lo digo para la Argentina está bien y, si él lo dice para los EEUU, está mal? Sabés por qué no quiere a los mexicanos? porque no es Peronista. Para lo que tenés que trabajar es para que el mundo sea Peronista. No hay otra solución. Cuando el mundo sea Peronista, vamos a tener pueblos felices. Porque el Peronismo es el único que desde la libertad individual, maximizando la libertad individual, trabaja para que haya una felicidad colectiva. El Peronismo es el único que dice que el hombre no es el lobo del hombre, sino que las que sobreviven son las sociedades oligárquicas. Lo otro es anglófilo. Esto, en esa concepción, es Trump. Lo que pasa es que los instrumentos de la política económica que está aplicando son correctas, filosóficamente todavía es anglófila, el hombre es el lobo del hombre. Qué tenés que hacer? Peronizarlo. Si nosotros peronizamos el mundo, el mundo va a ser feliz.



Pablo Rubín – Se podría llegar a peronizar a Mauricio Macri?

No, a este no, porque está descerebrado. El límite que tenemos es que por lo menos tiene que saber hablar y poder decir una oración con sujeto, verbo y predicado. Así como cuando una madre Peronista da la teta hace hijos Peronistas, cuando una madre oligarca da la teta hace hijos oligarcas. El único milagro que vamos a hacer con Macri, después que salga de la prisión, es que va a tener que trabajar, porque Macri va a terminar preso y pobre. Preso porque es el jefe de la asociación ilícita en el tema del correo y pobre porque no puede haber empresas quebradas con empresarios ricos. Pero atendiendo a una acotación que me hace Sebastián, podría ser que cuando tenga que ganarse el pan con el sudor de su frente, capaz… si queremos peronizar el mundo, por qué no vamos a peronizarlo a este también. Así que pongamos esa división: mientras sea oligarca no, pero capaz que cuando empiece a trabajar, a la semana por ahí empieza que le duele la cintura, la cabeza, que esto, que aquello, que se tiene que levantar temprano, que la plata no le alcanza, un día que se va sin comer no porque está a dieta sino porque no tiene para parar la olla, que los chicos que le tiran del pantalón y le dicen papá dame para salir, subir a un colectivo, a un tren… subió a un colectivo pero estaba parado!

En esto, el país se divide entre mil familias y el resto, y el resto tiene una clara conducción de la clase trabajadora. Y esa conducción es del movimiento obrero organizado, sobre eso nos tenemos que organizar y eso se llama Peronismo. Sobre esa base es que tenemos que transitar.

Lean a Perón, hay que leer a Perón. Por eso, este test sobre Trump es tan interesante: hace lo que nosotros hacemos, por eso tenemos que darle la derecha y decirle “mirá te falta un pedazo” y, sin embargo, nos da escozor. Y nos da escozor porque tenemos pajaritos en la cabeza. Así que, andá, leé a Perón, y vas a ver cómo dentro de seis meses todos esos pajaritos se te fueron de la cabeza y empezás a entender lo que pasa en la Argentina y en el mundo.

Juan Saavedra – Sobre la frase “Vamos a volver pero mejores” qué criticaría de la gestión anterior? O qué puntos flojos el vio?



Vamos a volver mejores yo lo interpreto “Vamos a volver mucho más doctrinarios”, mucho más Peronistas. Fue un gobierno nacional y popular, sin ninguna discusión, pero faltó doctrina. Hay errores que se cometieron porque faltó doctrina, entre otros el de López. Lo de López, claramente, es un error que comete el compañero por falta de doctrina. Si sos doctrinario, vos sabés que los funcionarios son esclavos del pueblo libre, eso solamente lo dice Perón. Por lo tanto ningún funcionario puede usar la lapicera para resolver sus problemas personales. Faltó adoctrinamiento en muchos funcionarios. Por eso, cuando López cumpla con el derecho positivo, cumpla su condena, si es que finalmente es culpable, yo estoy hablando por lo que dicen los diarios, aparentemente los bolsos son de él, al principio dudamos, pero parece ser que finalmente son de él, cuando cumpla su condena, lo iremos a buscar, haremos un plenario, le regalaremos todos los libros, y le diremos: léalo. Después, en el segundo plenario, si pide humildemente perdón, lo vamos a perdonar, como la parábola del hijo pródigo, porque recuperamos a uno. Nos faltó doctrina, en el caso de López claramente, pero hay otros casos también.

Eso significa volver mejores, mucho más Peronistas, muchísimo más Peronistas.

Porque las dos doctrinas que confrontaban, que eran la Neoliberal y la Marxista están terminadas, casualmente lo que dijo Perón, setenta años antes, por eso hay que leer a Perón, que fue lo único que quedó.

¿Y qué responsabilidad tenemos los Peronistas? Demostrarle al mundo, que puede haber un modelo de desarrollo, con vectores nacionales, que quiere a los pueblos hermanos. Porque si no los pueblos del mundo van a pensar que si vos hacés una política nacionalista tenés que pelearte con tus vecinos, y eso no es el Peronismo. Por eso es tan importante que Uds. se hagan Peronistas, porque si no son Peronistas, qué van a mirar, para el pasado? Si el único que está para adelante es el Peronismo. O está el Marxismo para adelante? Está el Neoliberalismo para adelante? Entonces, qué quedó? Quedó el Peronismo, después de 70 años, Perón tiene más razón que nunca. Se peleó con los dos imperios y tenía razón: no quedó ni el Marxismo ni los Liberales ni los Neoliberales. Ninguno le dio respuesta al pueblo. Qué queda para dar respuesta? El Peronismo. Y, por eso, cuando habla el Papa, todo el mundo lo entiende y lo quiere. Entonces, lo que tenemos que hacer, desde nuestra doctrina, que es humanista y cristiana, Peronizar al mundo. Eso es lo que tenemos que hacer. Y me voy a poner como trabajo, después que Macri vaya preso, y pague, igual que López, ver si lo podemos afiliar, capaz que cuando empieza a trabajar.

Perón hablaba de las tres etapas de la Revolución y, obviamente hablaba con la institucionalización de la Revolución, y finalmente hablaba del continentalismo y del universalismo. Bueno, el continentalismo es reconstruir el espacio Iberoamericano, con México, con la gran Colombia y con la gran Argentina. No significa que tus recursos son para detestar a tus vecinos. Tus recursos son para que también tus vecinos lo puedan resolver. No hay modelo de desarrollo Peronista que no incorpore el desempleo estructural de los países hermanos, y esto va a seguir pasando. México es una gran economía y lo mismo Colombia, y ahí reconstruimos el espacio Iberoamericano. Después vamos con la universalización del Peronismo. Seguramente no lo voy a ver. Ojalá lo puedas ver vos. Pero para ello tenés que empezar a ser Peronista esta tarde.



Juan Saavedra – ¿Faltó doctrina para revisar el caso de César Milani? Faltó doctrina para apartarlo y que no quedara en una nebulosa?

Yo lo afilié. No está en ninguna nebulosa. Yo se lo pregunté a quienes se lo tenía que preguntar. Me dijeron “Milani está absolutamente limpio”. Se lo pregunté a él y después se lo pregunté a la decana de los Derechos Humanos. Ahora, si la justicia demuestra otra cosa, perfecto, nos equivocamos, porque en nuestra fuerza no puede haber nadie que haya matado por la espalda o torturado. “Matado por la espalda”, no en combate. Matado por la espalda, o torturado. Pero eso no está comprobado. Lo que sí está demostrado es que es un general, casi te diría el único, que en los últimos 40 años se definió como Nacional y Popular. Y no será que por eso está preso, igual que Milagro? Y si está preso porque es un general Nacional y Popular y tuvo el tupé de decirlo? Entonces, no está en ninguna nebulosa, hasta que se demuestre lo contrario, es inocente, eso dice la ley. Por qué dijiste “nebulosa”? Porque leés demasiado a Clarín y escuchás demasiado a Lanata. La familia de Ledo tiene todo el derecho de presentarse, pero hasta que se demuestre lo contrario es inocente. Y si se demuestra que es culpable, no tengamos ninguna duda que lo voy a decir, de la misma manera que lo digo ahora. Por lo tanto, aquí no faltó doctrina, porque pusimos un Teniente General Nacional y Popular.



Juan Saavedra – Hacía referencia más que nada durante la gestión de Milani, es algo que claramente dividió las aguas en lo que fue el Frente para la Victoria que no hubo una postura de “sí lo bancamos” o “sí vamos para atrás”

Qué es el Frente para la Victoria? Ni el Partido Justicialista de la Capital, ni el Partido Justicialista de la Provincia, ni el Partido Justicialista a nivel nacional, definió cuáles son los frentes electorales en los cuales va a participar. Así que cuando me hablás del Frente para la Victoria no sé de qué me hablás, porque el Frente para la Victoria terminó en las últimas elecciones. Que el Peronismo va a ser frentista no hay ninguna duda, que se puede volver a llamar Frente para la Victoria no hay ninguna duda, pero lo tiene que aprobar los Congresos partidarios. En la provincia de Buenos Aires sí aceptó participar en un frente electoral. Acá en capital todavía falta que nos juntemos. Yo te digo: en el Peronismo está afiliado, hasta que no se demuestre su culpabilidad para nosotros es inocente. Pero no porque lo decimos nosotros, lo dice la ley, tiene que tener sentencia firme. Mirá el caso de Belsunce, está libre ahora? Y qué dijo Casación? Que es inocente? Entonces, es culpable o inocente? Y qué fue? Culpable antes y ahora inocente? No puede ser: o siempre fue inocente o siempre fue culpable. Tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos. Y Uds. los periodistas sobre todo, tienen que ser muy cuidadosos con las palabras, si no terminás como Lanata.



Juan Saavedra – Cómo vería la integración en un frente con Gustavo Vera?

El Peronismo es frentista. Estuvimos con cada uno en alguna elección… No tengo ningún problema con Gustavo Vera, es un amigo, lo valoro. No le sacamos bolilla negra a nadie, solamente a las mil familias oligarcas. Ahora, yo soy de la época en que Kirchner me miraba y me decía “Moreno, nos quieren decir Kirchneristas porque nos bajan el precio”. Yo tengo la sensación que todos los del Frente para la Victoria que no son del Partido Justicialista se llaman Kirchneristas. Son raros, por qué no se llaman Comunistas, Nuevo Encuentro, Partido Comunista Congreso Extraordinario, Partido Solidario… no, el Frente para la Victoria, que no es el Partido Justicialista, se llama Kirchnerista, que a su vez, a quién te creés que votaron en el 2003? Todos esos que te conté, a quién te creés que votaron? Te la pongo fácil: Heller, Nuevo Encuentro (Sabatella), Partido Comunista, Partido Solidario, Partido Humanista… a quién te crees que votaron en el 2003? ¡Votaron a Carrió! Sacamos el 22% gracias a Duhalde. Cuántos votos sacó Carrió en el 2003? Sacó el 15%. Todos los progresistas la votaron a Carrió. Ahora te vienen a enseñar lo que es política los que se perdieron la oportunidad de votar a Kirchner. De la misma manera que no entendieron y no votaron a Kirchner, en el 2003, se pusieron tristes porque querían que ganara Clinton y ganó Trump. Yo no les enseño, pero no me vengan a enseñar. Porque si ya demostraron varias veces que están equivocados, por qué ahora piensan que son los dueños de la verdad? En eso valoro más lo que dice Pérsico, del Movimiento Evita. Sabés a quién votó Pérsico en el 2003? A Rodriguez Sáa, no votó a Kirchner. Después dijo: me equivoqué, no lo vi venir. Kirchner ganó por los votos de Duhalde. Lo que pasa es que los progresistas no podían votar a un candidato de Duhalde, porque a Kirchner no lo conocía nadie. Vos votarías un candidato de Duhalde? Viste! Fueron tiempos difíciles y ahora son más difíciles todavía porque gobierna la oligarquía y hay que tener claridad. Para tener claridad hay que leer la doctrina, hay que ser simple, práctico, y, sobre todo, ser orgulloso de lo que vos pensás y no creer que un chico porque te habla difícil sabe más que vos.

Volvemos a Perón, volvemos a Evita, volvemos a las grandes parejas del Peronismo, peleados o no peleados, el Peronismo tuvo tres grandes parejas: Perón y Evita, Duhalde y Chiche y Néstor y Cristina. Tres grandes parejas del Peronismo. Pero claro, como vos todavía no resolviste si te gusta o no te gusta Trump, me lo sacás de la lista a Duhalde y a Chiche. Cuando terminen de entender bien esta historia… tienen mucho tiempo para entenderla? No muchachos, tienen poquito, muy poquito tiempo, porque el proceso bien muy acelerado, y estos son unas bestias, no es que hay un problema de que hay mucho Ministro, son unas bestias. Vuelvo a decir: son horribles con los objetivos que tienen y ellos son horribles alcanzando sus horribles objetivos.

No tienen mucho tiempo para hacerse Peronistas, creo que hasta esta noche. Ya mañana el Movimiento los precisa militando la Causa Nacional.



Pablo Rubín – Muchas gracias a Guillermo Moreno, estamos muy agradecidos, la Asociación de Medios Vecinales está muy agradecida por este encuentro, y a seguir construyendo medios barriales, vecinales, periodismo de cercanía que tanto se necesita para tener nuevas voces, y darle la pelea a los monopolios de comunicación.

A los monopolios de comunicación la pelea se la dan Peronizando la sociedad. Cuando vos Peronizás la sociedad, Lanata no tiene a quién hablarle, y Longobardi tampoco. Tenés que ponerle doctrina a la sociedad. Volver a poner dónde está el bien y dónde está el mal. Cuando eso está confundido se desordena. A Uds. y a Lanata no les asigno ninguna responsabilidad de la confusión existente. Ni vos, ni radio Mitre ni TN. Si vos hablás con el vecino, el vecino apaga el televisor… pero tenés que hablar con el vecino. Entonces, la militancia, Peronizar la sociedad, es ir a tomar mate con el vecino… pero tenés que ir y tocarle el timbre al vecino. Los medios son los medios. Perón tenía una frase extraordinaria “Cuando tuve a todos los medios en contra gané las elecciones, cuando los tenía todos a favor, me echaron”. Yo no voy a venir a decirte que elegiste un oficio que no sirve para nada, ahora, no decirte que tampoco Uds. son lo que piensan que son es mi rol, por eso soy un veterano. No estoy acá para decirte lo que vos querés escuchar. Ni vos sos importante ni Lanata es importante a la hora de votar. Los hacemos importantes cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, que es ir y tocarle el timbre a la gente. No como hizo este que el timbre estaba en un lado y puso el dedo en el otro. Hay que hablar con la gente, lo que pasa, es que al hablar con la gente, te llevás los problemas de la gente. Si un tipo te dice a vos, en un mensaje telefónico que tiene cáncer, en el momento te impacta, pero entra el otro llamado y ya está. Pero cuando vos vas a tomar mate y te dice: tengo cáncer, en seis meses me muero, de eso no te olvidás más. Esa es la diferencia entre ir y hacerte cargo del problema del vecino, por eso es tan difícil militar de verdad. Tenemos que volver a militar de verdad, como fue siempre el Peronismo, sin esperar que nadie te diga nada, sacando el bastón de mando de la mochila, como dijo Perón, acá nadie te tiene que bajar línea, vos sos lo suficientemente inteligente para saber lo que hay que hacer. Nosotros lo tuvimos a Perón a 14.000 km. y sabíamos lo que había que hacer. O vas a pensar que es verdad que Perón mandaba esos cassettes? Eso lo hicimos como un folklore, a ver cuántos Peronistas escucharon los cassettes? Y sabías lo que tenías que hacer, porque tenías doctrina. Hasta el último cura, en el último pueblito, sabe lo que tiene que hacer el domingo, no es que el obispo lo llama, tiene doctrina, te puede gustar o no. Eso es de lo que te hablo cuando sigo de Peronizar el mundo. El mundo tiene que funcionar bajo la tutela de la doctrina Peronista, porque es la única que quedó. Y si hay una mejor, que me la cuenten. Pero ya nos pusimos de acuerdo de que no quedó ninguna otra. Así que háganse Peronistas y déjense de joder. Si no se afiliaron en la última afiliación, perdieron una oportunidad. Pero igual la afiliación está abierta, afiliensé, y militen con todos estos progresistas para que vengan al Peronismo, que los precisamos. Y este debate con los progresistas es muy importante, porque cuando este debate no se termina queda una nebulosa, en términos doctrinarios, y lo que nosotros necesitamos es que los progresistas lean a Perón y se hagan Peronistas, porque aparte, la van a pasar bien. Los esperamos y, el próximo gobierno, va a ser Peronista, porque la gente sabe que los días más felices fueron, son y serán Peronistas.

Grabación: Juan Saavedra

Desgrabación: Juan Rubín / Mónica Rubio

Fotos: Sebastián Lescano