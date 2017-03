Hay 8 millones de argentinos que consumen diariamente ansiolíticos

Estar angustiado y estresado a veces es necesario…está indicando que hay algo que precisas tomar conciencia en tu vida afín de madurar y evolucionar. Muchas personas comienzan a tomar medicación porque encuentran que su manera de percibir y lidiar con la vida es un tanto infantil, caprichosa y poco tolerante, por ende, al no soportarlo, se ven desbordadas y precisan un apoyo. Nuevamente esto es bueno ya que muestra un deseo del alma de curarse y transformar algo….solo que quedarte solo en la medicación es emparchar una rueda pero no mirar más a fondo por si hay una pinchadura o bien tenés que cambiar la cámara.

El problema de consumir tranquilizantes sin el chequeo de un psiquiatra es que podés desarrollar dependencia química y psicológica de ellos. En mi experiencia profesional he acompañado muchos casos que paulatinamente, y siempre bajo el control psiquiátrico, han dejado de tomar esta medicación por la simple razón que a medida que desarrollaban recursos psico orientales, encontraban que podían relajarse, centrarse y armonizarse de manera que no precisaban tomar una medicación. Esto no fue un hecho mágico, sino más un proceso paulatino y gradual, en el cual hablábamos y chequeábamos con sus psiquiatras.

This entry was posted in Noticias . Bookmark the permalink