Tamara Garzon Zanca acaba de estrenar Plantas de interior

se formó en actuación desde la niñez en I.V.A (instituto vocacional de arte) y luegó realizó durante muchos años la escuela de Julio Chavez. A la vez tomó clases con Marcelo Savignone y Nora Moseinco y se formó en la danza y el canto. Realizó más de quince espectáculos teatrales tanto oficial (“La cocina”, “El dybuk”, “Nuestro fin de semana” en el Teatro San Martin y “Los corderos” en el Cervantes), como comercial( “Princesa Cenicienta” y “Alicia en el país de las maravillas”ambas en el teatro Astral) y alternativo (“Juegos a la hora de siesta”, “Chau Misterix”, “Camaradería”, “La mala fe”, etc) También tiene un amplio recorrido en series de tv (“La viuda de Rafael”, “historias en círculo”, “animadores”, etc) y cine (“La guayaba”, “Los olvidados”, etc.). Actualmente cursa la carrera de Artes Combinadas en la UBA.

