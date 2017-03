Teteada masiva en Buenos Aires para promover la lactancia materna

Otra de las causas que se suman a una sociedad acostumbrada a la leche maternizada y no a la lactancia, “es la falta de espacios propicios para lactar”, las madres trabajan, tienen miles de actividades y no cuentan con lugares para alimentar a sus hijos, por ello, Iardena Stilman denunció “nuestra ciudad es muy difícil para poder amamantar” de modo que “es necesario crear conciencia sobre las ventajas y las necesidades de la lactancia”.

