8 tips diarios para lucir piernas sanas y bellas

7- Realizar automasajes en la zona. La técnica es muy sencilla: los masajes deben efectuarse de forma ascendente, empezando por los pies y subiendo poco a poco hasta llegar a los muslos. Lo importante es no aplicarlos sobre las várices directamente, sino en las zonas aledañas. Los movimientos deben ser suaves y para ello hay que utilizar palmas y dedos en su totalidad, cuidando de no presionar solamente con las yemas. Para evitar la fricción, pueden utilizarse cremas o aceites. Siguiendo este procedimiento, la sangre acumulada en las venas comenzará a movilizarse y fluirá hacia el corazón.

