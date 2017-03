Cómo medir si una relocalización fue exitosa

La palabra clave, entonces, es “flexibilidad”: del ejecutivo expatriado para comprender que no siempre se sentirá exactamente igual que en su casa; de su familia para poder adaptarse a un nuevo entorno que en otras condiciones tal vez no hubiesen elegido; y de la empresa, que debe comprender que el asignado está experimentando un cambio brusco en su vida y que necesita de apoyo, contención y condiciones adecuadas para poder sentirse bien en su nuevo hogar y, consecuentemente, tener un mejor desempeño en su nuevo puesto.

La relocalización no siempre es tarea sencilla: implica para el involucrado (y muchas veces para toda su familia) un cambio más que significativo. Por eso, es importante que no sólo el asignado se sienta cómodo, sino que también su pareja y sus hijos puedan desenvolverse con naturalidad en el nuevo entorno, construir grupos de pertenencia, crear un hogar en esa casa en un principio desconocida.

