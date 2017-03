Correo Argentino: Sin respuestas a un mes de la visita de Aguad al Congreso.

Durante el encuentro el diputado solicitó que explicara por qué creía que la defensa del Estado no había agotado las posibilidades para extender la quiebra a las empresas del grupo de Franco Macri. También preguntó qué garantías se pidieron para el cumplimiento del acuerdo en beneficio del acreedor del Estado, en esa propuesta que ahora resulta que estaba destinada a ayudar, pero que no lo era tanto. Finalmente, le exigió las disculpas pertinentes luego de las alusiones que hizo el ministro en Radio Mitre, sobre el “show” que hacen los diputados en la Cámara y sobre que la comisión presidida por Brügge era una “pseudocomisión” o “la comisión del partido de Massa”. Por otra parte, Raffo considera que Aguad cometió una grave falta de consideración hacia la comisión al dar “la callada por respuesta” a las preguntas formuladas. “Ni lo hizo en la sesión, ni lo hizo por escrito con posterioridad a la sesión ni ofreció hacerlo”, expresó el diputado.

This entry was posted in Noticias Política . Bookmark the permalink