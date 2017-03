Por Valeria Schapira. Mi pareja oculta cosas en sus redes sociales

Las redes sociales sirven para un sinnúmero de cosas: vincularnos, informarnos, estar en contacto y a veces desencontrarnos. ¿Qué pasa cuando lo que ocurre en el seno de ellas se transforma en eje de disputas en una pareja? ¿Existe una salida real a este problema virtual?

Los latinoamericanos somos adictos a las redes: su uso es mayor en esta región que en otros lugares del mundo. El 54% de los habitantes de América Latina utiliza Facebook , el 14 % Instagram y un 13 % Twitter. La hiperconectividad atraviesa nuestro mapa relacional con consecuencias y derivaciones insospechadas.

Una encuesta de Match.com, el portal de citas más grande del mundo, reveló que el 48 % de las personas cree que las redes sociales pueden arruinar una pareja, siendo mayor la proporción de hombres (65 %) que de mujeres (35 %) que piensa así.

En un mundo en el que los individuos editorializan sus vidas online, en el que todo se comparte y se manifiesta, ¿qué pasa cuando él o ella oculta sus movimientos en redes sociales? Estas son algunas de las acciones que puedes tomar para evitar daños en la relación:

· Si crees que oculta información, háblalo. Puede que no sea intencional y estés creando tu propia fantasía. No todas las personas tienen expertise tecnológico. Puede que tu pareja no esté escondiendo publicaciones de manera intencional sino que desconozca algunas cuestiones de configuración de su Facebook, por ejemplo.

· Quizás haya razones que desconozcas. Cada ser es un universo, con su propia historia. Pregúntale porqué ha decidido resguardar cierta información: puede que tenga razones que ni imaginas. Algunas personas evitan publicar ciertas fotografías o estados por el impacto que las mismas pueden tener en su imagen o en su entorno laboral. No es raro ver en muchas cuentas de Twitter la leyenda: “mis tweets son a título personal”. Otras prefieren no compartir su intimidad con personas no tan allegadas, para preservar sus espacios. Averígualo.

· ¿Tienes celos? De acuerdo a un estudio de la página Stop Procrastinating entre miles de usuarios de Facebook, casi la mitad de los encuestados aseguró revisar el perfil de su pareja y monitorear sus movimientos. Al parecer, la red social es una usina de celos. No es una buena idea stalkear a nadie, menos aún a la propia pareja. Si eres celoso/a imaginarás una historia detrás de cada “me gusta”, un engaño en cada foto, una novela en cada mensaje. Relájate e invierte el tiempo que usas en hacer de detective en algo que te haga sentir bien. Establece un “contrato” con él o con ella acerca del grado de alcance que tendrán las publicaciones. Si a uno de los dos le fastidia que todo sea demasiado exhibicionista y quiere preservar la intimidad, Facebook, Instagram, Twitter y la mayoría de las redes ofrece la posibilidad de una configuración privada para los posteos.

· ¿No comparte nada acerca de ustedes como pareja? No lo tomes como algo personal. Hay hombres y mujeres que tienen pudor en compartir con terceros su vida sentimental. O simplemente temor de repetir alguna mala experiencia anterior. O de herir a alguien. Fíjate si su patrón comunicacional es escueto o si lo único que no publica son las actividades que realiza contigo.

· ¿Crees que hay un tercero merodeando? Puede que lo haya… o puede que no. Ante todo, pregúntate cómo está la confianza en tu pareja. Si eres adicto al fisgoneo virtual, con seguridad imaginarás situaciones y personajes de todo tipo. La mayoría de los usuarios de las redes se ven tentados de buscar a un ex en ellas, aunque más no sea para saber qué fue de su vida. De allí a contactarlo hay un largo trecho. Evita la paranoia.

· Fuente: l Instituto para la Integración de América Latina (INTAL) para el diario “El País”

Acerca de Match.com

Match.com está presente en 25 países con más de 8 idiomas y alcance en 5 continentes. En América Latina, Match.com cuenta con más de 60 millones de usuarios, lo que lo convierte en el sitio número 1 de citas.

El sistema de “algoritmos de matcheo” que sugiere compatibilidades de acuerdo a las preferencias de cada usuario lo convierte en un puente altamente efectivo para la búsqueda del amor online.