Ordenan clausurar local bailable por admitir el ingreso de un menor de edad

La Justicia porteña, en el marco de un juicio abreviado, ordenó la clausura por 12 días consecutivos del boliche bailable “Phuket” -ex “Kravi”- en el barrio porteño de Caballito, tras haber admitido la presencia de un menor de edad en enero de 2016. El 6 de marzo, el juez Ladislao Endre –titular del juzgado N° 25 en lo Penal, Contravencional y de Faltas– ordenó la clausura del local bailable “Phuket” – ex “Kravi”- ubicado en Av. La Plata 735, por haber tolerado la entrada y posterior permanencia de un menor de edad, quien terminó involucrado en una pelea en el interior del boliche en enero de 2016.

