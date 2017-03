Hotel Danieli: lujo en el lujo. Ser un miembro de la nobleza

En ese período, el edificio cambió muchas veces de manos: Dándolo se lo cedió a Gritti, que lo transfirió luego a las familias Mocenigo y Bernardi. Bendecido, el Palazzo Dandolo no perdió esplendor a pesar de la diversidad de dueños. Cuando la república veneciana cayó, en 1797, el palacio fue dividido entre muchos propietarios. Una de esas partes fue tomada en 1822 por Giuseppe Dal Niel, conocido por todos como Danieli. De inmediato, fundó allí el Albergo Reale, que no tardó mucho tiempo en ser conocido por todos como, precisamente, “el Danieli”. Gracias a su éxito, Dal Niel pudo recuperar todos los fragmentos del antiguo palacio y volver a convertirlo en uno.

