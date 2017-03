Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal presentaron el SAME Provincia

Entre las tareas de asesoramiento brindadas por personal del SAME porteño figuran proyectos en medicalización y equipamiento de los móviles de emergencias y la funcionalidad de las centrales de recepción, categorización y despacho de las solicitudes de auxilio. Además, se realizaron actividades de capacitación a cargo de SAME para el personal de operadores, conductores y médicos de los diversos sistemas, que se encuentran en pleno proceso de concreción.

Por su parte, la gobernadora bonaerense destacó “la tranquilidad que le da no solo a los vecinos que viven en la Ciudad de Buenos Aires, sino a todos los que por alguna razón vamos a la Ciudad, saber que si nos pasa algo va a venir alguien con un chaleco del SAME a asistirnos”.

“Nadie le desea a otro que tenga una emergencia, pero acá se trata de estar listo por si la emergencia llega. La emergencia significa minutos, no horas, eso requiere de trabajo, coordinación, profesionalismo, todo lo que logró el equipo del SAME en la Ciudad de Buenos Aires”, sostuvo el Presidente.

