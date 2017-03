La orangutana “Sandra” está en condiciones de ser trasladada

Entre las conductas observadas, el primatólogo destacó la utilización del foso como parte de su ambiente y propuso que se le faciliten elementos para subir y bajar a él sin riesgos; comentó que su recinto tenía pasto y se lo comió, sin haber sido reemplazado; mencionó que interactuó con un cachorro de gato en una actitud maternal pero que se le impidió conservarlo; que manipula su materia fecal lo que no es un acto normal para los orangutanes; que “hay que chequearla” ya que no se conoce su estado de salud; y enfatizó que “sus cuidadores necesitan de una guía académica”. “Yo la veo a Sandra con gente, como tía de crías huérfanas. En una nota de La Nación de 2016, la principal experta en el comportamiento de los orangutanes, Birutė Galdikas, dijo que Sandra es bienvenida en Borneo. La Salida para Sandra es Borneo, tratándosela como a los niños”, propuso Giúdice.

En relación a los puntos positivos, el biólogo destacó que la orangutana respondió positivamente al enriquecimiento (propuestas de alimento, agua o algún estímulo) y desarrolló conductas variadas. “Sandra está en un estado de leve depresión, no ve un ambiente que la castigue pero ve un ambiente sin recompensa. Tiene posibilidades de cambiar su vida, otros animales ya no la tienen. El exceso de descanso más la conducta de esconderse permiten concluir que el ambiente la está dañando lentamente. Sandra está en condiciones de ser trasladada a un espacio más grande, tridimensional, pero no debe retirarse del contacto humano hasta que se esté seguro que no será más dañino”, postuló el docente de la UBA.

