Juzgan por abandono de persona seguida de muerte a médica a cargo de enfermería en un boliche

Por su parte, la defensa expresó su disidencia con la reconstrucción del hecho que efectuó tanto la fiscalía como la querella al exponer su hipótesis. “Tanto disentimos, que hay testigos que dicen que la Dra. dio la orden de llamar a emergencias ni bien L. entró a la enfermería. A la defensa le llama mucho la atención que estemos únicamente ante la acusación de la Dra. porque de la prueba del expediente surge que ese lugar, la enfermería, la sala de primeros auxilios no era apta para hacer maniobras de resucitación cardiopulmonar, ni las básicas. Estamos investigando la muerte de un chico en una fiesta electrónica, con muchos funcionarios implicados en habilitaciones y controles, sin embargo el MPF parecería que se conforma con traer a juicio a una Doctora”, postuló el abogado defensor, afirmando también que “disiente con la calificación legal” y que “va a solicitar al final del debate que la hipótesis delictiva de las acusadoras no ha podido ser probada con el grado de certeza necesario para una condena, por lo tanto va a solicitar la absolución”.

