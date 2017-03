“41 Años del Golpe Cívico-Militar en Argentina”. Eduardo Sanguinetti, Filósofo y Poeta Argentino

Argentina, salvo honrosas excepciones de quienes sufrimos ese tiempo, no elaboró un duelo real de las desapariciones, torturas y muertes. No se ha elaborado un análisis concienzudo y sin corta pisas acerca del genocidio, como lo ha hecho Israel con el Holocausto, que persiste en la memoria del mundo, sin dar espacio a ningún “pero”.

La dictadura, no es un tema al que debamos decirle basta, aunque se hubiera publicado el NUNCA MÁS, que se hayan llegado a producir algunos films, oportunistas, sobre el tema, escrito algunos libros de exilio, debates calculados sin llegar al núcleo constitutivo del tema, no significa que debamos poner punto final del genocidio de la dictadura.

Me refiero, en este caso puntualmente, a la última dictadura militar, encabezada por el fallecido general Videla, dictador y militar argentino que en nombre del liberalismo y las sagradas escrituras, asesinó a miles de seres, nutridos de sueños de liberación, que resistían y luchaban a sangre y fuego por una América del Sur independiente y autodeterminante en sus decisiones… pareciera, hoy, en esta democracia procedimental que soportamos quienes no ignoramos los pactos de “todos con todos”, ante los dichos y actos, del presidente argentino, de la derecha más rancia, Mauricio Macri, quien en sus discursos destemplados y amenazantes, proyecta, cual espejo lacaniano, que se volverá al recto y eterno camino de la miseria y de la dependencia, alineándose con imperios en putrefacción, dejando de lado todos los logros, alcanzados, a pesar de contratiempos previsibles de corruptelas aún no develadas, endémicas en Argentina, durante el gobierno de la presidenta Cristina Fernández… logros, nutridos de la impronta, de manifestarse por la libertad, Los Derechos Humanos en vigencia plena y las conquistas sociales, para un pueblo y una Latinoamérica, hoy jaqueada, por los grupos de poder imperiales ultraliberales.

