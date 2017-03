Subterráneos de Buenos Aires: documento confirma pago de $540.000 por un informe técnico de una carilla.

La contratación de un agente externo fue duramente cuestionada desde el organismo de control. El auditor Facundo del Gaiso dijo: “Lo que debería hacer SBASE es corregir el error que marca la Auditoría, y no pagar medio millón de pesos para que un informe de la UBA legitime el aumento tarifario”. “Pagaron esa cifra para que no se les cuestionara cómo tomaban la tarifa técnica del Subte, cuando ya había un informe oficial de la Auditoría que remarcaba y cuestionaba el cálculo”, remarcó el funcionario.

